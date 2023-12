Après Puma, Urgence Palestine lance une campagne de boycott de Carrefour (Vidéo)

Le Collectif Urgence Palestine poursuit ses actions concrètes pour soutenir les Palestiniens, victimes du génocide perpétré actuellement par l’Etat d’Israël à Gaza et en Cisjordanie. Dans ce cadre, il a lancé une campagne de boycott du groupe de distribution Carrefour… jusqu’au retrait de ses investissements dans l’Etat hébreu.

Urgence Palestine rassemble des citoyen-ne-s, des organisations et mouvements associatifs, syndicaux et politiques mobilisés pour l’auto-détermination du peuple palestinien.

Dans le communiqué annonçant cette campagne, lancée le 7 décembre, Urgence Palestine rappelle que, depuis mars 2022, «Carrefour est acteur, complice et bénéficiaire de la colonisation illégale de la Palestine.»

«Par des accords passés avec la société israélienne Electra Consumers Products et sa filliale Yenot Bitan, impliquées dans la colonisation, Carrefour viole le droit international et le droit français», précise le collectif. Qui ajoute : «Pire encore. La branche israélienne de Carrefour a fait don de milliers de rations alimentaires aux soldats de Tsahal. Elle participe ainsi par son soutien logistique au massacre épouvantable de milliers de Gazaouis. Carrefour fournit des tonnes de nourriture et divers matériels à l’armée israélienne, pendant que les civils à Gaza meurent de faim au sens propre.»

L’action a ciblé simultanément 7 hypermarchés Carrefour dans l’Île de France.