Des soldats israéliens effectuent des prières talmudiques dans une mosquée à Jénine (vidéo)

Des soldats israéliens envahissent une mosquée à Jénine, en Cisjordanie, dans les territoires palestiniens occupés, et y effectuent des prières talmudiques. Une vidéo prise par les soldats eux-mêmes montre cet acte de profanation hautement provocateur pour les Palestiniens et tous les musulmans. (Illustration : Partout où l’armée israélienne passe, c’est la mort, la ruine et la désolation).

La vidéo montre notamment un soldat israélien accroupi devant le mihrab de la mosquée, tenant le micro et répétant une prière talmudique, tandis que d’autres soldats s’amusaient de la profanation de la mosquée encerclée par des véhicules militaires des forces d’occupation.

De son côté, le ministre israélien de la Sécurité nationale, l’extrémiste Itamar Ben Gvir, a salué la prise de la mosquée de Jénine et la tenue d’une prière juive dans son enceinte. Il a écrit sur X: «Une prière effectuée par nos soldats héroïques dans une mosquée de Jénine.»

Les actes de terrorisme d’Israël n’ont aucune limite, mais l’Occident continue de défendre et de soutenir inconditionnellement cette entité artificielle dont il a été le principal protagoniste de sa création et de sa consolidation.

Si une profanation concernait une église ou une synagogue, ça aurait provoqué une indignation générale mais quand cela concerne une mosquée qui plus est en Palestine, le monde occidental s’en moque.

I. B.

Vidéo.