«The Needle» : Projection en présence de l’équipe du film au centre culturel Fausse Note à Hammamet

Le centre culturel Fausse Note à Hammamet organise une projection du nouveau film de Abdelhamid Bouchnak produit par Shkoon productionse «The Needle» , qui sera suivie d’un débat en présence de l’équipe du film.

La projection est prévue après-demain samedi 16 décembre 2023 à 17h et les billets seront en vente (10 dinars) au centre culturel Fausse Note (Réservation obligatoire : 📞 58 969 660 – 52 749 214).

«The needle», dans les salles depuis le 6 décembre, met en scène les acteurs Fatma Sfar, Bilel Slatnia, Sabah Bouzouita et Jamel Madani et raconte l’histoire de «Dali et Mariem qui attendent avec impatience l’arrivée de leur premier enfant. Le jour de l’accouchement, le médecin leur apprend que le bébé a une particularité rare : il porte les deux sexes mâle et femelle. Bouleversé par cette nouvelle et confronté à ses démons, Dali n’arrive plus à jouer son rôle auprès de Mariem et de leur enfant…».