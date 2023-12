Game over pour le cauchemar sioniste en Palestine !

Un siècle et demi après sa propagation dans une Europe en pleine transe coloniale, l’idéologie sioniste montre enfin son véritable visage après trois quarts de siècle d’épuration ethnique et de crimes contre l’humanité, perpétrés en Palestine par la machine de guerre d’Israël, avec l’assentiment des Etats-Unis et de certains pays de l’Union européenne. (Illustration : Israël n’a pas fini d’assassiner gemmes, enfants et vieillards dans la bande de Gaza, sous le regard complice de ses commanditaires occidentaux).

Par Elyes Kasri *

Aux prises avec la procédure d’enquête en vue de sa destitution et une opinion publique qui se démarque de plus en plus visiblement du jusqu’au-boutisme sanguinaire des dirigeants politiques et militaires israéliens à Gaza et en Cisjordanie, le président Joe Biden commence à prendre le risque de tracer des limites à l’aventurisme expansionniste israélien à Gaza comme si c’était le résultat d’un mauvais calcul politique en Israël ou d’une coalition gouvernementale qu’il suffirait de remanier pour faire revivre l’illusion d’un processus de paix soporifique sous la tutelle partisane des Etats-Unis d’Amérique en vue d’une solution des deux Etats qui n’engage finalement que ceux qui persistent, contre tout bon sens, à y croire.

Crimes contre l’humanité en Palestine

Les dirigeants américains et européens ainsi que les roitelets arabes qui gardent encore un peu de sang dans leur traîtrise, ne veulent pas admettre que le comportement et les propos racistes et éradicateurs des responsables politiques, militaires et religieux et une large frange de l’opinion publique d’Israël sont loin d’être une aberration conjoncturelle mais plutôt l’expression naturelle de l’idéologie coloniale et suprémaciste sioniste et du dévoiement de la confession juive pour s’affranchir des chartes et conventions internationales sur les droits de l’homme et de la guerre et justifier et même sanctifier, par une perversion de l’inspiration divine, les crimes les plus abjects et les plus odieux.

Un siècle et demi après sa propagation dans une Europe en pleine transe coloniale, l’idéologie sioniste montre enfin son véritable visage après trois quarts de siècle d’épuration ethnique et de crimes contre l’humanité en Palestine passés jusqu’à présent sous silence en raison de la martyromanie usée jusqu’à la corde par les cercles sionistes internationaux, chrétiens et juifs.

Le plus grand simulacre de l’époque moderne

En plus d’être un cimetière pour Tsahal, longtemps considérée comme une armée invincible, Gaza promet d’être le tombeau du plus grand simulacre de l’époque moderne et du délire sanguinaire sioniste.

Game over pour le cauchemar sioniste grâce à l’intelligence et la bravoure des jeunes Gazaouis et en dépit de la multitude de politiciens et dirigeants arabes comparses et non moins coupables.

* Ancien ambassadeur.