Manipulation : Israël présente un étudiant en médecine comme un combattant du Hamas (vidéo)

Faute d’avoir atteint le moindre de ses objectifs après plus de deux mois de feu et de fureur et un atroce génocide à Gaza, Israël s’invente des victoires fictives sur le Hamas. Dernier épisode en date, un étudiant palestinien en médecine a été capturé et présenté comme un combattant du Hamas.

L’agence de presse palestinienne Wafa a rapporté s’appuyant sur des photos: «Nasr Imad Almadhoun, étudiant en médecine de quatrième année à l’Université de Gaza, qui faisait du bénévolat à l’hôpital Kamal Edwan, fait partie des civils forcés par les soldats d’occupation israéliens à prendre une arme à feu et à se faire passer pour un combattant palestinien.»

En effet, on voit le jeune homme avec d’autres jeunes capturés en file indienne, en partie déshabillés (torse nu) et tenant chacun une arme au-dessus de sa tête pour faire croire que ce sont des combattants vaincus qui se rendent.

La plateforme digitale Al Mashhad est revenue également sur cet épisode de propagande.

Après l’épisode des civils capturés dans une école de l’UNRWA, dénudés, humiliés et torturés la semaine dernière qu’ils ont voulu présenter comme des combattants du Hamas, après l’épisode des 700 vidéos et photos publiées sur un compte Telegram géré par des militaires israéliens présentant des civils palestiniens tués à Gaza comme des combattants du Hamas éliminés, maintenant c’est un jeune médecin en formation qui est présenté dans une mise en scène grotesque comme un combattant de la brigade Ezzeddine Al-Qassam, branche armée du Hamas.

Tous les jours, Israël rivalise de mensonges éhontés pour faire croire à son opinion publique interne et à ses alliés occidentaux, qu’il réalise des victoires sur le Hamas.

En effet, aucun des trois objectifs qu’Israël s’est fixé n’a été atteint. Ni le chef du Hamas à Gaza Yahya Sinwar n’a été tué, ni le Hamas n’a été liquidé ni les otages israéliens n’ont été libérés (plusieurs dont des militaires capturés le 7 octobre demeurent emprisonnés à Gaza) mais la machine de propagande israélienne, experte depuis toujours de la désinformation et de la manipulation de l’opinion publique internationale, poursuit sa mythomanie.

I. B.

Vidéo: