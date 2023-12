Tunisie : Les barrages remplis à 23,5 de leur capacité (15 décembre)

Selon les dernières données publiées par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), le taux de remplissage global des barrages s’est établi à 23,5% au 15 décembre 2023.

Diffusées par l’agence Tap, les données de l’Onagri, révèlent que les réserves en eau dans les barrages ont atteint à 543,4 millions m3, enregistrant une baisse de 36,8% par rapport à la moyenne des trois dernières années (859,8 millions m3)

Selon la même source, le barrage de Sidi Salem détient 29% de l’ensemble des réserves en eau, ce qui représente 27% de sa capacité de remplissage, alors que les barrages de Sejnane et de Sidi Saâd représentent respectivement un taux de remplissage de 26% et de 23%, alors que les barrages de Houareb et d’El-Hamma, sont quant à eux vides à 0%).

*Barrage El-Aroussa