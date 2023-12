L’Iran lève les exigences de visa pour 33 pays, dont la Tunisie

L’Iran a levé les exigences de visa pour les visiteurs de 33 pays, dont la Tunisie, dans le but de stimuler le tourisme. Selon le ministre du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l’Artisanat, Ezzatollah Zarghami, cette décision avait été approuvée lors d’une réunion gouvernementale mercredi 13 décembre 2023.

Au total, les règles en matière de visa ont été levées pour 17 pays asiatiques, 6 pays africains, 5 pays européens et 5 d’Amérique latine, selon les agences de presse iraniennes.

Les pays africains mentionnés sont la Tunisie, la Mauritanie, la Tanzanie, le Zimbabwe, Maurice et les Seychelles.

Les pays asiatiques figurant sur la liste comprennent l’Inde, les Émirats arabes unis, Bahreïn, l’Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït, le Liban, l’Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Indonésie, le Japon, Singapour, le Cambodge, la Malaisie, Brunei et le Vietnam.

Les pays européens comprennent la Russie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, la Croatie et la Biélorussie.

Les pays d’Amérique latine figurant sur la liste sont le Brésil, le Pérou, Cuba, le Mexique et le Venezuela.

Selon les statistiques du ministère iranien du Patrimoine culturel, au cours des six premiers mois de cette année, environ 3 354 185 personnes se sont rendues en Iran. Ce chiffre inclut les citoyens des pays voisins tels que l’Afghanistan effectuant des visites pour des raisons non touristiques.

Malgré un riche héritage culturel et historique et des paysages naturels captivants, l’Iran a rencontré ces dernières années des difficultés à attirer les touristes étrangers. Ce défi a été aggravé par les informations faisant état de détention d’étrangers et de binationaux, contribuant ainsi à un déclin de l’’intérêt touristique.

Les visiteurs doivent également faire face à des codes vestimentaires stricts pour les femmes et à des limitations en matière d’alcool et de vie nocturne après la révolution islamique de 1979.

