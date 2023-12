Un député français veut traduire en justice les soldats israéliens ayant la nationalité française

Le député français Thomas Portes estime qu’il est inacceptable que des citoyens français participent aux opérations de l’armée israélienne contre la population palestinienne à Gaza et en Cisjordanie qu’il qualifie de «crimes de guerre».

Le député de La France Insoumise (LFI) a appelé samedi 16 décembre 2023 à traduire en justice les soldats qui combattent actuellement dans l’armée israélienne dans la bande de Gaza, ayant également la nationalité française.

Il y a certes peu de chance que cet appel soit entendu par ses collègues de l’Assemblée nationale française, dont une majorité est en complète harmonie avec la position prosioniste, pro-israélienne, anti-palestinienne et anti-arabe de l’establishment politique et médiatique français, mais cette position honore celui qui l’a exprimée.

Par ailleurs, en politique, il ne faut jamais insulter l’avenir, et l’appel de Thomas Portes pourrait trouver bientôt un écho auprès des Français et des Françaises justes et honnêtes. Et qui n’ont pas encore vendu leur conscience humaine.

I. B.