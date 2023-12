Le paysage de la franchise en Tunisie s’étend et se diversifie

La plateforme WeFranchiz annonce la publication de la septième édition de son ‘‘Baromètre de la Franchise 2023’’, une étude approfondie sur le paysage de la franchise en Tunisie.

Selon ce baromètre, près de 80% des répondants à l’enquête démontrent une compréhension accrue du business model de la franchise, marquant une augmentation constante au fil des années. A noter que le taux de la connaissance de la franchise par les Tunisiens a triplé depuis 2016, témoignant de l’ancrage de ce modèle entrepreneurial dans l’écosystème tunisien.

P Plus de 80,5% des répondants expriment une confiance solide dans le développement des franchises locales, soulignant la robustesse du marché tunisien.

Les secteurs privilégiés de développement en franchise incluent le textile, la pâtisserie, les produits technologiques, les cafés et salons de thé, ainsi que les produits cosmétiques

La franchise suscite un vif intérêt parmi les jeunes diplômés du supérieur, démontrant son attrait en tant que modèle entrepreneurial prometteur.

Ces résultats démontrent l’évolution positive de la franchise en Tunisie comme un modèle d’entrepreneuriat dynamique et son impact sur l’économie locale.

Depuis 25 ans, Wefranchiz met à disposition de ses clients son expérience dans le domaine du développement stratégique et de la franchise. Elle accompagne et conseille les entreprises qui se tournent vers la mise en place de leur franchise, les assiste dans leur nouvelle orientation sur le suivi à apporter à leurs nouveaux franchisés et s’implique dans chaque nouveau projet. L’entreprise a déjà permis la création de 250 points de vente qui ont créé près de 1700 emplois.

I. B.