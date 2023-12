Relance de l’économie : L’UE et la Tunisie conviennent d’un programme de 150 millions d’euros

Ce programme de 150 millions d’euros a pour objectif d’appuyer les efforts engagés par le gouvernement tunisien pour favoriser la relance de l’économie à travers, notamment, l’amélioration de la gestion des finances publiques et du climat des affaires et des investissements.

Cet appui financier européen s’inscrit dans le cadre du Mémorandum d’entente pour un partenariat stratégique et global (MoU) conclu entre l’Union européenne et la Tunisie à Tunis, le 16 juillet 2023, et qui comprend cinq axes :

Stabilité macro-économique;

Économie et commerce;

Transition énergétique verte;

Rapprochement entre les peuples;

Migration et mobilité.

Relevant du premier pilier du MoU portant sur la stabilité macro-économique, ce programme sera mis en œuvre à travers un appui budgétaire. Ceci consiste en un transfert financier direct de l’Union européenne au Trésor public tunisien pour appuyer le gouvernement tunisien dans ses efforts en faveur d’une croissance économique stable et inclusive au service de ses citoyens.

L’UE et la Tunisie demeurent déterminées à travailler de concert pour la mise en œuvre concomitante des cinq piliers du Mémorandum d’entente et à relever les défis communs dans un esprit de solidarité, de respect mutuel et de partenariat d’égal à égal.

Communiqué