Cinéma : appel à projets de coproduction Italie-Tunisie

La direction du cinéma et de l’audiovisuel du ministère italien de la Culture a annoncé un appel à projets de coproduction cinématographique italo-tunisienne. La date limite de dépôt des candidatures est le 15 janvier 2024.

L’appel vise le développement d’œuvres cinématographiques en coproduction entre l’Italie et la Tunisie qui, quel que soit le genre (fiction, animation et documentaire), ont une durée supérieure à 52 minutes.

L’appel est doté d’un budget annuel d’environ 280 000 euros : 180 000 euros mis à disposition par la direction générale du cinéma et de l’audiovisuel et 300 000 dinars tunisiens, soit environ 100 000 euros, mis à disposition par le Centre national du cinéma et de l’image de Tunis (CNCI), relevant du ministère tunisien des Affaires culturelles.

La contribution allouée à chaque projet bénéficiaire peut être au maximum de 30 000 euros pour les projets à majorité italienne et de 50 000 dinars pour les projets à majorité tunisienne.

Les demandes de contributions doivent être envoyées à l’adresse suivante : dg-ca.bandi-cosviluppo@pec.cultura.gov.it au plus tard le 15 janvier 2024 à 23h59.