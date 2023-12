Les élections locales en Tunisie vues par l’Ifes

L’International foundation for electoral system (Fondation internationale pour les systèmes électoraux (Ifes) a publié la note suivante sur les élections locales tunisiennes prévues dans trois jours.

Le dimanche 24 décembre 2023, pour la première fois, les électeurs tunisiens éliront 2 155 représentants pour un mandat de cinq ans qui siégeront dans 279 conseils locaux. Ils seront élus au scrutin majoritaire à deux tours. Dans chaque conseil, un représentant des personnes handicapées sera sélectionné par tirage au sort.

Les conseils locaux ne sont pas spécifiquement mentionnés dans la Constitution de 2022. Par ailleurs, les prérogatives et responsabilités de ces conseils ne sont pas connues et n’ont pas été clarifiées à l’approche des élections du 24 décembre. Ni la Constitution ni aucune loi ne précisent le mandat et les pouvoirs de ces conseils locaux, en quoi ils diffèrent des 350 conseils municipaux, ou comment les deux interagiront les uns avec les autres.

Ces élections sont néanmoins cruciales car elles constituent la première étape vers la nomination des niveaux supérieurs – les conseils régionaux et de district ainsi que la création de la chambre haute, le Conseil national des régions et des districts, tous élus indirectement ou tirés au sort.

Le nouveau système de gouvernance est complexe et constitue un changement radical par rapport aux institutions mises en place depuis 2014.

Traduit de l’anglais

Source : Ifes.