El-Fahs : Seize blessés dans une collision entre un train et un camion (Photos)

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a annoncé l’ouverture d’une enquête suite à une collision entre un camion transportant des bouteilles de gaz et un train survenue en fin d’après-midi entre les stations de Sminja et El Fahs, ayant fait 16 blessés.

Dans un communiqué publié dans la soirée du vendredi 22 décembre 2023, la SNCFT a affirmé que les 16 blessés ont été pris en charge et transportés à l’hôpital local d’El-Fahs au gouvernorat de Zaghouan, où leur état est dit stable et leurs blessures sans gravité.

Notons que le camion entré en collision avec le train transportait des bouteilles de gaz et que la protection civile et la police ainsi que des équipes municipales sont intervenues sur les lieux, selon un communiqué du gouvernorat de Zaghouan qui affirme que le retrait des bouteilles de gaz et le dégagement progressif du train ont été menés par les équipes précitées.

Le gouvernorat a également indiqué que des bus ont été mis à disposition des voyageurs afin de les transporter à destination et qu’outre l’enquête ouverte pat la SNCFT, le Parquet a ordonné une enquête afin de déterminer les responsabilités dans cet accident.

Y. N.