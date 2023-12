Tunisie : Soupçonnées de corruption, deux employées de la SNCFT en garde à vue pour

Deux femmes cadres de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) ont été placées en garde à vue dans le cadre d’uneaffaire de soupçons de corruption.

Le ministère public du Pôle judiciaire économique et financier a ordonné, ce vendredi 27 décembre 2023, la poursuite de l’enquête menée par l’Unité centrale des crimes financiers et économiques relevant de la Garde nationale, précise Mosaïque FM.

La même source ajoute que les deux cadres sont soupçonnées d’être impliquées dans une affaire de corruption et sont poursuivis pour faux et d’usage de faux ainsi que pour exploitation d’un fonctionnaire public de sa qualité, en vue d’en tirer profit et de porter préjudice à l’administration.

Y. N.