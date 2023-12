Le comité de défense commente le refus de la demande de libération d’Abir Moussi

Suite au refus de la demande de libération de la présidente du Parti destourin libre (PDL) Abir Moussi, son comité de défense a organisé un point de presse ce jeudi 28 décembre 2023.

Le doyen des juges d’instruction n’a pas répondu à la demande de libération qui lui a été adressée par la défense vendredi dernier, explique Me Karim Krifa dirigeant PDL et avocat de son état, en expliquant que les délais légaux dépassés, cela est considérée comme étant un refus.

La comité de défense, qui a dénoncé l’inaction du juge d’instruction, a affirmé que la demande de libération sera désormais soumise directement à la chambre des mises en accusation, en lançant : «La présidente du PDL détenue arbitrairement a toutefois indiqué, lors de notre dernière visite, ne pas être étonnée de ces manœuvres ni de tous les abus et dépassements dans son, affaire.. Elle a également affirmé qu’après s’être considérée comme prisonnière politique, elle se considère désormais comme une otage politique».

La même source a par ailleurs ajouté que le comité de défense n’a toujours pas de réponses concrètes sur la demande adressée au ministère de la Justice, et ne sait donc toujours pas ce qu’il advient des plaintes déposées sur la falsification des PV et des suspicions concernant l’expert chargé d’examiner le contenu des téléphones de la cheffe du parti destourien, ainsi que sa détention considérée comme arbitraire.

«Nous rappelons que Me Moussi n’a commis aucun crime et que nous sommes face à un véritable procès politique… Si le pouvoir en place cherche vraiment à lutter contre la corruption, on est là face un vrai dossier de corruption et les autorités sont invitées à se pencher sur cette affaire si toutefois leur volonté est de lutter contre la corruption…», a encore lancé Karim Krifa, sans oublier de rappeler que l’état de santé de Abir Moussi demeure préoccupant.

