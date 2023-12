La garde à vue de Zied El-Heni prolongée : Rassemblement de soutien le 1er janvier

Le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) organise un rassemblement devant le tribunal de première instance de Tunis le lundi 1er janvier 2024, afin de soutenir Zied El-Heni, dont la garde à vue a été prolongée de 48h.

Dans son communiqué publié ce samedi 30 décembre 2023, le SNJT a appelé les journalistes et les forces libres à participer au rassemblement prévu à partir de 10h devant le tribunal de première instance de Tunis, qui vise également à réclamer la libération immédiate du journaliste.

Le Syndicat, qui a de nouveau dénoncé en violation flagrante des procédures légales régissant les poursuites contre les journalistes, a pointé du doigt des dérives du pouvoir en place portant atteinte aux droits et aux libertés et particulier à la liberté d’expression et de presse.

Rappelons que Zied El-Heni a été placé en garde à vue jeudi dernier après avoir comparu en tant qu’accusé sur la base du décret 54 à propos d’une déclaration sur la ministre du Commerce sur la radio IFM où il est chroniqueur.

Y. N.