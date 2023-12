Le rabbin Beck: «Israël est devenu l’endroit le plus dangereux pour les Juifs» (Vidéo)

Grande figure de la communauté juive en Grande-Bretagne, le rabbin Elhanan Beck déclare qu’Israël est devenu l’endroit le plus dangereux pour les juifs dans le monde et il a dénoncé les accusations d’antisémitisme portées par le mouvement sioniste contre les musulmans qu’il accuse de vouloir exterminer les juifs.

Par Imed Bahri

Alors que le mouvement sioniste qui est à l’origine de la création d’Israël a toujours prétendu que cette entité est l’endroit le plus sûr pour les Juifs et qui les protège de toute menace, le rabbin Elhanan Beck, qui est l’une des personnalités juives britanniques les plus connues, estime qu’Israël est loin d’assurer la sécurité qu’il prétend et que depuis sa création, il n’a apporté guère plus qu’«effusion de sang sur effusion de sang» au peuple juif.

«Aujourd’hui, quel est l’endroit le plus dangereux pour le peuple juif? Faites le tour du monde, partout dans le monde. Vous arriverez à un point, le milieu du monde, l’État d’Israël. C’est l’endroit le plus dangereux pour les Juifs», a déclaré à Anadolu le rabbin qui vit depuis des décennies au Royaume-Uni qu’il considère comme beaucoup plus sûr pour les Juifs qu’Israël. «Je vis en Angleterre depuis 36 ans. Je ne sais pas à quoi ressemble un soldat anglais. Je ne les ai jamais vus. Je ne connais pas l’uniforme, ni à quoi il ressemble… Cela signifie un pays sûr. Les Juifs ont une belle vie aujourd’hui en Angleterre, aux États-Unis», explique-t-il.

«Dieu t’a mis en exil, reste en exil»

D’ailleurs, les propos du rabbin sont illustrés par les départs massifs des Israéliens qui quittent en grand nombre Israël comme nous l’avons écrit ici même dans Kapitalis dans l’article «En Israël, c’est sauve-qui-peut!» en se basant sur les statistiques officielles israéliennes.

Elhanan Beck appartient aux Haredim qui sont des juifs orthodoxes très pratiquants hostiles au mouvement sioniste. Ils vivent principalement à New York, Londres ou à Jérusalem dans un quartier spécifique à eux Méa Shéarim où ils sont sortis manifester dernièrement pour témoigner leur opposition au génocide perpétré par Israël actuellement à Gaza. Lors de cette manifestation, ils ont été agressés par la police israélienne.

Le rabbin Beck appartient au mouvement antisioniste Neturei Karta. Prônant la fin d’Israël, ce mouvement créé en 1938, soit dix ans avant la création d’Israël. Il considère que l’État juif de l’Antiquité fut détruit par la volonté divine et que seul le Messie pourra le rétablir et que toute tentative humaine de recréer un État juif avant la venue du Messie est donc une attaque contre la volonté divine.

En 2017, lors d’une manifestation à Paris, le rabbin Elhanan Beck déclare: «Qui a créé le sionisme? Ce n’était pas un rabbin. C’était Herzl (fondateur et théoricien du sionisme qui a créé à Bâle en 1897 l’organisation sioniste mondiale, Ndlr), un laïc. Il n’a même pas circoncis son fils et il vient nous apprendre comment vivre le judaïsme! On doit écouter les rabbins pour savoir ce qu’est le judaïsme. Pourquoi pendant deux mille ans, aucun de ces rabbins n’est venu avec une idée pareille? Le Gaon de Vilna, le Bal Chem Tov, le Chlah, le saint Rachi, pourquoi aucun d’eux n’a incité les Juifs à partir en Israël? Parce qu’ils savaient que vivre la Torah, c’est attendre patiemment en exil. Tous les rabbins de toutes les générations nous ont appris cela. Dieu t’a mis en exil, reste en exil. Ne sors par de l’exil par la force!»

«Les musulmans nous ont sauvés tout au long de l’histoire»

Pour revenir à l’interview qu’il a accordée à Anadolu, Elhanan Beck souligne le rôle que les musulmans ont joué tout au long de l’Histoire dans la vie du peuple juif, déclarant: «Nous avons été persécutés dans de nombreuses régions du monde et les musulmans nous ont sauvés tout au long de l’histoire. Ils nous ont donné un endroit idéal pour vivre. Quiconque connaît un peu l’histoire sait que les Juifs ont vécu une vie merveilleuse dans les pays musulmans».

Le rabbin antisioniste affirme également que malgré 75 ans d’occupation des territoires palestiniens par Israël, les Juifs vivent toujours en paix dans le monde musulman en citant les communautés juives de Tunisie, du Maroc, d’Algérie, d’Iran, de Turquie et du Yémen.

Le rabbin dénonce les sionistes qui prétendent toujours que les musulmans veulent exterminer tous les juifs et les jeter à la mer et il considère ces allégations comme absurdes niant les accusations d’antisémitisme contre les musulmans.

Par contre, il se montre critique à l’endroit des pays occidentaux en disant: «Nous comprenons qu’ils veulent aider Israël parce qu’ils veulent aider le peuple juif et ils se sentent coupables de ce qui s’est passé pendant la Seconde Guerre mondiale où plus de 6 millions de Juifs ont été tués, mais ce qu’ils font maintenant c’est complètement faux», faisant allusion au soutien aveugle de ces pays à Israël.

«Netanyahu est plus nazi que juif»

Abordant le cas du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour son rôle dans le génocide qu’Israël perpètre à Gaza, Elhanan Beck a déclaré qu’il ne le considérait pas comme un juif. Il déclare: «Une personne qui peut justifier un génocide, une personne qui peut commettre un génocide, je ne peux pas la considérer comme juive. Les gens qui justifient le génocide sont plus des nazis que des juifs.» Pour lui, Netanyahu est le «Premier ministre des rebelles, des gens qui se rebellent contre Dieu, il en est le chef». Il agit d’une manière qui viole les exigences quotidiennes de la foi juive y compris les règles alimentaires, estime-t-il, en révélant que lors de sa dernière visite au Royaume-Uni, il est allé manger dans un restaurant non casher.

Le rabbin estime que les Juifs ne sont pas autorisés à gouverner ne serait-ce qu’un pouce de territoire et de ce fait, il a déclaré qu’il ne soutenait pas une solution à deux États mais un démantèlement pacifique d’Israël et qu’il est pour une Palestine qui revient aux Palestiniens du fleuve du Jourdain à la mer Méditerranée. Il ajoute que cela ne signifie pas que les Juifs devaient être tués ou expulsés mais qu’ils pouvaient continuer à vivre leur vie comme le font les Juifs dans d’autres pays musulmans.

D’après Anadolu Agency.