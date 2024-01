Gaza : des Tunisiens manifestent devant l’ambassade des Etats-Unis  

La coordination Nidhal (Combat) a organisé dimanche 31 décembre 2023 une manifestation devant l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, condamnant les «crimes américains contre le peuple palestinien à Gaza» et exigeant la fermeture de l’ambassade américaine en Tunisie et l’expulsion de l’ambassadeur. (Ph. Tap).

Mohamed Sellami, coordonnateur de Nidhal, a déclaré à l’agence Tap qu’il était nécessaire que le parlement tunisien rouvre le débat sur la loi criminalisant la normalisation en Tunisie, affirmant qu’un certain nombre d’universitaires tunisiens sont engagés dans une normalisation culturelle avec l’entité sioniste et déplorant le silence de l’État à ce sujet.

Le slogan selon lequel «la normalisation [avec Israël] est une grande trahison» lancé par le président Kaïs Saïed ne peut être traduit que par la promulgation d’une loi qui criminalise effectivement la normalisation avec l’Etat hébreu, a-t-il souligné, ajoutant que la manifestation devant l’ambassade américaine en Tunisie visait à faire pression sur la décision américaine qui contribue à l’anéantissement du peuple palestinien à Gaza et critiquant ce qu’il a appelé «la complicité de plusieurs régimes arabes avec l’entité sioniste».

«Le recours à la lutte armée est le choix des peuples qui militent pour la libération de leur terre, et le peuple palestinien a prouvé qu’il ne fera aucun compromis pour chasser de sa terre le dernier soldat sioniste», a encore dit Sellami, en appelant les Tunisiens à ne pas accepter les scènes des corps déchiquetés et ensanglantés à Gaza et à continuer à se mobiliser pour envoyer des messages de soutien aux Palestiniens.

Les manifestants ont brandi des slogans appelant à l’expulsion des ambassadeurs des États-Unis et de la France, soulignant que la France et les États-Unis, ainsi que la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Union européenne sont complices des crimes contre l’humanité commis par Israël à Gaza.

La manifestation de dimanche est la deuxième organisée par la coordination Nidhal en un mois, après celle du 10 décembre, avec la participation de représentants de partis politiques tels que le Watad (Parti des patriotes démocrates unifié), le Courant populaire, le Mouvement Echaab et d’autres partis de tendance nationaliste arabe.

I. B. (avec Tap).