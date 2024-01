Tunisie : Le ministère de l’Agriculture déplore le décès de Amel Achour

Le ministère de l’Agriculture a annoncé, ce mardi 2 janvier 2024, le décès de Amel Achour Nafti ancienne secrétaire d’Etat chargée de la production agricole au sein du département.

Amel Achour a occupé plusieurs postes au sein du ministère de l’Agriculture et a notamment travaillé en tant que directrice générale de la production agricole ou encore en tant qu’ingénieure principale, puis chargée de mission au cabinet du ministre de l’agriculture.

Le ministère et tous ses membres et à leur tête le ministre Abdelmonem Belati présentent leur condoléances à la famille, proches et amis de la défunte, indique encore le département de l’Agriculture.

Y. N.