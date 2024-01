Un Israélien infiltre l’armée à Gaza et vole des armes (vidéo)

Un jeune Israélien a réussi à infiltrer l’armée israélienne actuellement en opération à Gaza et y a volé des armes, des équipements militaires et même un drone. Et les surprises révélées concernant l’Arsnène Lupin en treillis ne s’arrêtent pas là…

Le journal israélien Yedioth Ahronoth a rapporté, dimanche 31 décembre 2023, que le ministère public israélien a déposé un acte d’accusation contre un résident de Tel Aviv pour usurpation d’identité de soldat et de policier et vol d’armes, de munitions et d’équipements militaires et policiers dans les zones de combat à Gaza. Le parquet a également demandé que la détention de l’accusé soit prolongée dans l’attente de l’instruction de l’affaire.

L’Arsène Lupin en treillis

L’accusé, en l’occurrence le dénommé Roi Yifrach, âgé de 35 ans, est arrivé dans la zone de combat de Gaza en se présentant comme un combattant servant dans diverses unités. Il s’est présenté successivement comme un technicien en ingénierie des explosifs, comme combattant du Service israélien antiterroriste (Yamam) et comme un officier du service de renseignement intérieur, le Shin Bet. Une sorte d’Arsène Lupin en treillis!

Le journal israélien indique que l’accusé a pu, grâce à son déguisement et sa présence dans les zones de combat, accéder à des armes, des munitions et d’autres équipements militaires et policiers. Au cours de 10 jours consécutifs, il a volé de grandes quantités d’armes et de munitions ainsi que des uniformes militaires, des appareils de communication et même un drone!

Au moment de son arrestation, la police a trouvé des armes, des munitions et d’autres équipements dans sa voiture. Il portait une combinaison tactique et un fusil automatique SAR modèle avancé (M4), 3 engins explosifs avec des inscriptions en arabe dessus, 14 bombes assourdissantes, deux bombes fumigènes, un obus M203, une boîte de munitions contenant des fusils mitrailleurs et une autre boîte de balles de calibre 9 mm.

À cela s’ajoutent une tablette informatique militaire, un drone, des kits préparés pour l’utilisation des soldats dans des situations d’urgence, des casques et des combinaisons pare-balles, ainsi que des munitions destinées à un usage militaire uniquement, dont des bombes et deux engins explosifs réels qui semblent avoir été laissés par les combattants des Brigades Al-Qassam lors des attaques dans les colonies entourant Gaza le 7 octobre.

Le journal mentionne que «tout cela n’est qu’un prélude révélant une faille sécuritaire plus importante» sans pour autant fournir davantage de détails à ce sujet.

Les révélations ne s’arrêtent pas là.

À part le vol des munitions d’une valeur importante, l’homme a pu approcher des responsables israéliens de premier plan et accéder à des endroits sensibles. Le Yedioth Ahronoth affirme que Yifrach avait pu rencontrer «une personnalité majeure venue rendre visite aux soldats israéliens à Gaza» et il a pris plusieurs photos avec cette personnalité à l’intérieur des zones de combat du secteur. Cette personnalité n’est autre que le Premier ministre Benjamin Netanyahu! Il l’a rencontré lors de sa visite la semaine dernière à Gaza. En effet, la chaîne israélienne Keshet 12 (Canal 12) a publié une photo du jeune homme posant debout aux côtés de Netanyahu. Il a pu aussi approcher le ministre de la Défense Yoav Galant et le chef d’état-major Herzi Halevy. Yafarah a pu également pénétrer dans une «installation stratégique» dont l’emplacement n’a pas été précisé et dans la salle des opérations militaires sur le terrain.

Deux autres informations de taille concernant Roi Yifrach ont été révélées. Le journal a d’abord appris que l’homme traîne un lourd passé et qu’en fait, c’est un criminel précédemment reconnu coupable de crimes sexuels et de crimes liés au trafic d’armes et de drogue. Ensuite, il indique qu’il y a encore quatre autres accusés dans cette affaire dont un policier qui a été démis de ses fonctions.

L’enquête se poursuit et il n’est pas exclus que d’autres révélations concernant l’Arsène Lupin en treillis puissent être découvertes…

Imed Bahri