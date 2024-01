Télévision : Samir El-Wafi annonce son retour sur El-Hiwar Ettounsi

On le croyait perdu pour la télévision, et définitivement oublié des téléspectateurs, et voilà que Samir El-Wafi pointe à nouveau son nez et annonce son retour imminent. Vous allez voir ce que vous allez entendre !

L’enfant terrible de la télévision tunisienne a annoncé lui-même son retour dans un post sur sa page Facebook où il a indiqué qu’il animera bientôt un talk-show, tous les dimanches soir, sur la chaîne El-Hiwar Ettounsi, où, précise-t-il, il s’est le plus épanoui professionnellement et a réalisé ses meilleurs projets télévisuels.

Samir El-Wafi retrouvera donc bientôt son pote de toujours Sami El-Fehri qui, comme lui, avait eu une carrière en dents de scie alternant des moments de grande euphorie et de succès populaire, et des traversées du désert suite à des déboires judiciaires et de longs séjours en prison, pour des affaires de corruption. Pas très reluisant, mais quand on a du talent, comme ces deux là, on sait rebondir.

Samir El-Wafi n’a pas encore révélé le nom de l’émission à venir, se contenant de dire qu’elle sera très variée, mêlant politique, culture et showbiz.

I. B.