Justice : 4 mois de prison pour Meriem Dabbegh

La 6e chambre correctionnelle près du tribunal de première instance de Tunis a condamné l’instagrameuse Mariem Dabbegh à une peine de 4 mois de prison ferme et à une amende de 1000 dinars pour atteinte à autrui à travers les réseaux sociaux.

C’est ce qu’a annoncé Mosaïque FM, aujourd’hui, vendredi 7 juillet 223, ajoutant que l’affaire a été déclenchée par une plainte déposée par l’animateur de télévision Sami El-Wafi contre Meriem Dabbegh suite à une vidéo que la concernée a diffusée sur sa page officielle Facebook où elle aurait insulté le plaignant.

Sami El-Wafi et Mariem Dabbegh sont parmi les figures les plus sulfureuses et les plus controversées de la scène médiatique tunisienne et ne sont pas à leur premier procès du genre.

I. B.