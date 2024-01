Affaire de Complot : Date de l’examen de l’appel interjeté par la défense

La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis examinera, jeudi 11 janvier 2024, l’appel interjeté par la défense contre la prolongation de la détention des détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat.

Le comité de défense avait motivé une demande de libération des détenus dans cette affaire, qui a été rejetée le 21 décembre dernier et le juge d’instruction avait décidé de prolonger de 4 mois la détention de Jawhar Ben Mbarek, Ridha Belhadj, Ghazi Chaouachi, Issam Chebbi, Khayam Turki et Abdelhamid Jelassi.

La Défense indique espérer que la «Chambre d’accusation accepte l’appel sur la forme et sur le fond, et qu’elle annulera la décision du juge d’instruction et libérera tous les détenus, compte tenu de la durée de la détention qui a dépassé dix mois et en l’absence de toute preuve de l’existence d’un quelconque crime», lit-on dans le communiqué.

Y. N.