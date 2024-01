Une entreprise chinoise achèvera la section principale du nouveau pont de Bizerte

L’entreprise chinoise Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) a remporté l’appel d’offres pour achever la section principale du projet du nouveau pont de Bizerte, long de plus de 2 km et haut de 56 mètres pour le passage des navires.

C’est ce qu’a annoncé le ministère tunisien de l’Equipement et de l’Habitat dans un communiqué, précisant que les travaux débuteront au premier trimestre 2024.

Pour achever le pont, il faudra 38 mois pour la partie centrale et 27 mois pour les travaux de liaison des routes et des carrefours au pont, dont les travaux seront confiés à des entreprises tunisiennes.

Selon le ministère, le pont principal de 2 070 mètres de long est conçu avec une technique mixte, en structure métallique et béton et sera composé de trois travées centrales, avec une hauteur de 56 mètres au-dessus du niveau de l’eau, ce qui permettra la navigation de tous types de bateaux.

Le coût total du projet est estimé à 250 millions d’euros, financé par la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque africaine de développement (BAD).

Concernant les liaisons avec le pont, les deux tronçons seront réalisés par des entreprises tunisiennes. La première phase concerne les travaux de liaison entre le sud et l’ouest de la région à travers la construction d4une autoroute de 4,7 km de long avec 3 échangeurs à l’intersection entre la route nationale 8 et l’autoroute A4. Une autoroute qui constitue le point de départ du projet depuis l’entrée du pôle technologique jusqu’à l’entrée de la ville de Menzel Abderrahmane, tandis que le troisième tronçon, en direction du nord, consiste en la construction d’une autoroute de 2,7 km avec la construction de un carrefour sur la route nationale 11 menant à Menzel Bourguiba.