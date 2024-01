Vague de solidarité avec Me Bechir Manoubi Ferchichi traduit devant le juge d’instruction

Plusieurs avocats ont exprimé leur solidarité avec l’avocat et professeur Bechir Manoubi Ferchichi traduit, ce vendredi 5 janvier 2023, devant le juge d’instruction.

L’avocat Adnen Abidi a précisé, dans un post publié sur sa page Facebook, que Me Bechir Manoubi Ferchichi est visé par «une fausse accusation basée sur la découverte d’une clé dans son cartable alors qu’il rendait visite à des confrères en détention», a-t-il écrit.

L’avocat a dénoncé une tentative d’intimider Me Ferchichi dans le but de l’empêcher de défendre ses confrères, lit-on encore dans le même post Facebook.

De nombreux avocats ont dénoncé un acharnement et ont exprimé leur soutien absolu à Bechir Manoubi Ferchichi, en rappelant qu’il s’agit de l’un des avocats les plus intègres du pays qui a formé des générations, tout en appelant à s’unir afin de le défendre et afin de préserver également la profession de toute violation des droits de la la défense.

Y. N.