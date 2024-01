Xi et Saïed pour un renouvellement des relations Chine-Tunisie

Le président chinois Xi Jinping a échangé mercredi 10 janvier 2024 ses félicitations avec son homologue tunisien, Kaïs Saïed, à l’occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques sino-tunisiennes, indique Xinhua.

Dans un message, M. Xi a déclaré que la Chine et la Tunisie, qui entretiennent une profonde amitié traditionnelle, ont connu une croissance solide et régulière de leurs relations bilatérales depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques il y a 60 ans, quelle que soit l’évolution du paysage international, rapporte l’agence officielle chinoise.

Au cours des dernières années, la confiance politique mutuelle entre les deux parties s’est consolidée et les échanges et la coopération ont fait des progrès substantiels dans divers domaines, a souligné Xi Jinping. «Lors du sommet Chine-États arabes en décembre 2022, j’ai rencontré le président Saïed et nous sommes parvenus à un consensus important, traçant la voie du développement des relations sino-tunisiennes», a-t-il ajouté.

Xi a déclaré qu’il accordait une grande importance au développement des relations sino-tunisiennes et qu’il était prêt à travailler avec Saïed pour faire du 60e anniversaire un nouveau point de départ, renouveler l’amitié traditionnelle des deux pays et promouvoir de plus grands progrès dans les relations de coopération amicales bilatérales.

Saïed a, pour sa part, indiqué qu’au cours des dernières années, la Tunisie et la Chine, fortes d’une amitié de longue date et d’une coopération fructueuse, ont défendu des valeurs communes, sont restées déterminées à consolider et à élargir les relations bilatérales et ont mené une coopération de plus en plus étroite dans les domaines internationaux et les affaires régionales.

La Tunisie est disposée à travailler avec la partie chinoise pour favoriser un nouveau type de partenariat couvrant divers domaines et présentant une large perspective, afin d’élever les relations bilatérales à un niveau supérieur, a-t-il déclaré.

Le même jour, le Premier ministre chinois Li Qiang a échangé des messages de félicitations avec le Premier ministre tunisien Ahmed Hachani.

Dans son message, M. Li a déclaré qu’il souhaitait travailler avec Hachani pour mettre en œuvre les consensus importants atteints par les deux chefs d’État, approfondir et élargir la coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines et enrichir continuellement les relations de coopération amicales sino-tunisiennes.

De son côté, Hachani a déclaré que la Tunisie se réjouit de continuer à travailler avec la Chine pour renforcer l’amitié bilatérale, renforcer les échanges et la coopération dans divers domaines et servir les intérêts communs des deux peuples.

Source : Xinhua.