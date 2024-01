Affaire de «Complot» : La détention des accusés de nouveau prolongée

La chambre d’accusation près la Cour d’appel de Tunis a décidé, ce jeudi 11 janvier 2024, de prolonger la détention des accusés dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État.

C’est ce qu’annoncent Islem Hamza et Dalila Ben Mbarek Msaddek membre du collectif de défense, en précisant que la Chambre d’accusation a prolongé la détention de Ghazi Chaouachi, Ridha Belhadj, Issam Chebbi, Jawher Ben Mbarek, Khayam Turki et Abdelhamid Jlassi de quatre mois supplémentaires et a également rejeté la demande de libération émise par les avocats.

«Depuis des mois, nous luttons quotidiennement afin de révéler la vérité, mais nos efforts seuls n’ont pas suffi et ne suffiront pas… Nous ne reculerons pas mais nous attendons une position sérieuse et ferme de toutes les forces nationales qui croient en la liberté et la démocratie…», a notamment commenté Me Dalila Ben Mbarek Msaddek.

Et de conclure : «Nous avons été les premières victimes de la vague de répression et nous sommes toujours les plus grandes victimes et cette vague ne s’arrêtera pas tant que nos enfants sont encore dans la prison de la répression…»,

Y. N.