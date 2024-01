Solidaire avec Haythem El Mekki, le SNJT réclame l’abandon des poursuites le visant

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a appelé, ce lundi 15 janvier 2024, à l’abandon des poursuites engagées contre le journaliste et chroniqueur à Mosaïque FM Haythem El Mekki, laissé en liberté après avoir été entendu ce matin par la brigade des recherches judiciaires de la garde nationale de Sfax.

Dans son communiqué, le SNJT a dénoncé ce nouveau procès «engagé dans le cadre de la politique de persécution des journalistes et professionnels des médias» , en réaffirmant son rejet de pareils abus, tout en précisant que Haythem El Mekki a été entendu suite à une plainte déposée par l’hôpital universitaire Habib Bourguiba pour «diffusion de fausses informations et publication, sans autorisation, de photos de migrants subsahariens dans le but d’inciter l’opinion publique».

Le SNJT a dénoncé les poursuites contre le chroniqueur en dehors du cadre de la loi réglementant la profession, tout en pointant du doigt «des violations successives des droits des journalistes» et a de ce fait appelé le Parquet près le Tribunal de première instance de Sfax à abandonner les poursuites engagées contre Haythem El Mekki.

