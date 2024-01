Sfax : Les recherches se poursuivent pour retrouver les migrants disparus en mer

Les recherches se poursuivent ce mardi 16 janvier 2024 pour retrouver les migrants qui ont pris le large dans la nuit du 10 au 11 janvier depuis Sfax vers les côtes italiennes, annonce la Direction générale de la Garde nationale (DGGN).

Près d’une quarantaine de Tunisiens sont portés disparus et la DGGN affirme dans un communiqué que des patrouilles de la garde maritime et des patrouilles aériennes à bord d’hélicoptères, ont été déployés, en coordination avec les unités de l’Armée de la mer, pour mener les opérations de recherches dans toutes les zones maritimes et côtières concernées.

Notons que les familles des disparus ont fermé des routes, cet après-midi avec des pneus en feu au centre-ville d’El Hencha afin de demander aux autorités de renforcer les recherches pour retrouver leurs enfants disparus depuis 5 jours en mer.

Y. N.