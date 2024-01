Drame à El-Hancha : 37 migrants portés disparus en mer

Des manifestations ont éclaté dans la ville d’El-Hancha, gouvernorat de Sfax, alors que les recherches se poursuivent pour retrouver 37 migrants portés disparus en mer entre les côtes tunisiennes et l’île italienne de Lampedusa. Les habitants attendent des nouvelles de leurs proches disparus en traversant la Méditerranée. (Illustration : la garde nationale tunisienne arraisonne un bateau de migrants. Ph. d’archives)

Par Simon Speakman Cordall

Un bateau qui transportait quelque 37 migrants irréguliers et demandeurs d’asile a disparu au large de Sfax en Tunisie. Des proches ont déclaré avoir reçu les derniers appels téléphoniques vers 14h30 le 11 janvier 2024, alors que le bateau prenait la mer. Vers 22 heures le soir même, tout contact avec le bateau et ses passagers était perdu.

Hormis trois ou quatre personnes venant d’ailleurs en Tunisie, tous les passagers du bateau seraient originaires du petit village d’El-Hancha dans le gouvernorat de Sfax. Leur âge varie entre 13 et 35 ans.

Frustrées par le manque de nouvelles depuis la disparition du bateau, les familles des sans-papiers disparus ont érigé hier des barrages routiers et brûlé des pneus autour du village, avant de se retirer lorsque les autorités gouvernementales ont assuré à la population que les efforts de recherche se poursuivraient.

Ali, le frère de Mohammed Jlaiel, âgé de 25 ans, fait partie des disparus. «Nous n’avons rien entendu à son sujet. Rien! C’est tortueux», a déclaré Mohammed par téléphone à Al Jazeera. «Nous avons désespérément besoin de nouvelles à leur sujet», a-t-il poursuivi. Et d’expliquer : «Ils étaient tous nos voisins et amis. Tout le monde à El-Hencha souffre. Ma mère est dans un état terrible.»

La Garde nationale tunisienne a publié mardi un communiqué affirmant que «toutes les unités de terrain», y compris les navires et les hélicoptères, ont été mobilisées pour retrouver les 37 passagers.

Des unités maltaises et italiennes auraient également été impliquées dans les recherches.

Mardi, l’agence de presse italienne Agenzia Nova a indiqué que les efforts de recherche en cours se concentraient sur le littoral entre Sfax et la ville côtière de Mahdia, à environ 129 km au nord.

Victimes des politiques migratoires européennes

Néanmoins, en Tunisie, les responsables politiques et les membres des familles des passagers disparus ont exprimé leur inquiétude quant au temps qu’il faut pour recevoir des nouvelles concrètes. «Imaginez que vous ne sachiez rien d’un frère pendant six jours. Ils ont envoyé des avions, des bateaux, toutes sortes de choses pour les rechercher, mais il n’y a aucune trace d’eux», a déclaré Jlaiel. Et d’ajouter : «Tunisiens, Italiens, Libyens… Tout le monde cherche, et pourtant on ne trouve rien. C’est si étrange.»

Majdi Karbai, ancien député responsable des Tunisiens à l’étranger, a déclaré à Al-Jazeera que les migrants et demandeurs d’asile portés disparus étaient «les dernières victimes des politiques migratoires européennes». Il a critiqué les efforts de l’Union européenne pour contrôler la migration irrégulière le long de sa frontière sud, les qualifiant de dangers pour la vie.

Karbaï a ajouté qu’il était en contact avec des membres de sa famille à El-Hencha. L’absence persistante d’informations sur le bateau perdu était troublante, a-t-il expliqué. Il craint que la situation ne déclenche des troubles, comme cela s’est produit après le naufrage d’un autre navire en 2022.

La ville de Zarzis, dans le sud de la Tunisie, avait perdu 18 habitants dans ce naufrage, provoquant des protestations dénonçant la lenteur des efforts de sauvetage et les conditions économiques qui ont motivé ce voyage fatal. Le président tunisien Kaïs Saïed est finalement intervenu pour aider à apaiser les ressentiments. «C’est mauvais, a déclaré Karbai à propos de la situation actuelle à El-Hencha. Cela pourrait être très mauvais, comme à Zarzis.»

Une route migratoire des plus meurtrières au monde

La pauvreté et l’absence de perspectives d’emploi en Tunisie poussent souvent les habitants à partir pour une nouvelle vie en Europe. Cependant, d’autres migrants arrivent sur les côtes tunisiennes en provenance d’ailleurs dans le monde, en particulier des régions pauvres et touchées par les conflits de l’Afrique subsaharienne.

La Tunisie et la Libye voisine sont des points de départ clés pour ceux qui cherchent à voyager irrégulièrement en bateau vers l’Europe. Cependant, malgré sa popularité, la route migratoire est également l’une des plus meurtrières au monde.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 2 498 migrants et demandeurs d’asile se sont noyés en traversant la Méditerranée centrale en 2023. Le chiffre réel est probablement bien plus élevé.

Au cours des 11 premiers mois de 2023, la Garde nationale tunisienne a intercepté près de 70 000 migrants irréguliers et demandeurs d’asile. Parmi eux, 77,5% avaient voyagé en Tunisie depuis toute l’Afrique. Le reste venait de Tunisie même.

Aucun espoir d’un avenir meilleur

Ali Jlaiel d’El-Hencha était un passager comme un autre. Son frère Mohammed a décrit le jeune homme disparu, âgé de 25 ans, comme quelqu’un qui avait du mal à s’installer après une série d’emplois à bas salaire, dont aucun n’a duré très longtemps. «Il se sentait coincé. Il n’avait aucun espoir d’un avenir meilleur», a déclaré Mohammed Jlaiel.

Le dernier emploi d’Ali était agent de sécurité de nuit au centre commercial de Sfax. Mais même avec un salaire stable, son budget couvrait à peine ses dépenses, explique Mohammed. «Il recevait 600 dinars [193 dollars] de salaire [par mois]. Dix dinars [3 dollars] seraient dépensés pour le transport quotidien d’El-Hencha à Sfax. Ajoutez à cela le coût de ses cigarettes et de son café. Il ne resterait plus rien. C’est déprimant.»

«Il n’y a rien à El-Hencha. Et ce n’est pas un cas particulier. Le bateau était plein de nos voisins. Même des enfants âgés de 13 ou 14 ans. Ils n’ont tous trouvé aucune chance ici», , a-t-il déclaré. *

Traduit de l’anglais.

Source : Al-Jazeera.

* Le titre et les intertitres sont de la rédaction.