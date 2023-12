Tunisie : Quel rôle jouera la migration dans les élections de 2024 ?

Le nombre de migrants tunisiens vers l’Europe a doublé cette année, tout comme le nombre d’interceptions. Quel est l’impact de ce que l’on appelle le pacte tuniso-européen sur la migration ?

Par Jennifer Holleis (avec Tarak Guizani)

Même si la couverture médiatique de la migration a considérablement diminué [depuis le déclenchement de la guerre israélienne à Gaza le 7 octobre, Ndlr], des milliers de migrants ont néanmoins continué à tenter de rejoindre l’Europe via la mer Méditerranée.

Selon un récent communiqué du ministère italien de l’Intérieur, environ 146 000 personnes sont arrivées en Italie par petit bateau entre janvier et novembre 2023, soit une augmentation de 65% par rapport aux 88 476 personnes au cours de la même période en 2022. La moitié d’entre elles sont parties de Tunisie, ont indiqué les autorités [italiennes, Ndlr].

Cependant, au cours de la même période, les garde-côtes tunisiens ont également empêché 69 963 personnes – le double du chiffre de 31 297 de 2022 – de traverser les eaux italiennes. La plupart de ces migrants ont été interceptés près de la côte est de la Tunisie, près de Sfax, à seulement 130 kilomètres environ de l’île italienne de Lampedusa.

Risque d’«abus contre les migrants interceptés»

Les statistiques récemment publiées par les garde-côtes font également état d’une forte augmentation du nombre de non-Tunisiens — 78% en 2023, contre 59% en 2022 — effectuant le dangereux voyage.

L’un de ces migrants est Enosso du Burkina Faso, qui a demandé à DW de ne pas citer son nom de famille. «Je suis arrivé en Tunisie il y a trois mois et j’ai déjà tenté à deux reprises de passer par l’Italie», a déclaré le jeune homme de 30 ans à la DW. «À chaque fois, cela coûtait environ 1 000 euros (1 091 dollars)», a-t-il ajouté. Cependant, le premier voyage s’est terminé après seulement 7 kilomètres, le second après 12 kilomètres. «Les garde-côtes tunisiens n’ont pas été violents, ils nous ont seulement empêchés de traverser et nous ont renvoyés à Sfax», a expliqué Enosso.

Tout le monde n’a pas la chance d’être simplement renvoyé en Tunisie, a déclaré à DW Lauren Seibert, chercheuse sur les droits des réfugiés et des migrants à Human Rights Watch. Cette année, HRW a documenté plusieurs cas de mauvais traitements et d’expulsions collectives illégales par la police, l’armée, la Garde nationale et les garde-côtes tunisiens pendant et après les interceptions de bateaux.

«Si les interceptions augmentent sans surveillance et responsabilité efficaces, il existe un risque que nous continuions à assister à davantage d’abus contre les migrants interceptés», a déclaré Seibert.

Malgré ces risques, Mohammed Awal Saleh, originaire du Bénin, attend également sa chance d’émigrer en Italie. La police tunisienne l’a intercepté il y a quelques semaines et l’a déposé dans une oliveraie à l’extérieur de Sfax. «Il pleut maintenant et nous ne savons pas où nous pouvons nous abriter», a-t-il déclaré à DW.

Le pacte migratoire de l’UE

En juin, la Commission européenne a proposé au président tunisien Kaïs Saïed un programme de partenariat richement financé, également surnommé «pacte migratoire», visant à freiner la migration vers l’Europe.

À l’époque, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait promis jusqu’à 900 millions d’euros (967 millions de dollars) d’aide à la Tunisie économiquement en difficulté, et 105 millions d’euros supplémentaires en 2023 pour freiner la migration irrégulière, soit près du triple du montant que l’UE avait accordé à Tunis au cours des deux années précédentes. Saïed a toutefois réitéré que son pays ne deviendrait pas un gardien des migrants.

«Pour l’instant, il n’existe qu’un protocole d’accord, il n’est pas contraignant et définit cinq domaines de coopération, comme la transition énergétique ou l’éducation, avec un seul pilier traitant directement de la migration», a déclaré à DW Heike Löschmann, directeur du bureau de Tunis de la Fondation Heinrich Böll, affiliée aux Verts allemands.

Löschmann a également déclaré qu’il y avait des fausses déclarations récurrentes dans les médias selon lesquelles la Tunisie, peu disposée à accepter l’aumône, aurait renvoyé 60 millions d’euros d’une première tranche du «pacte migratoire». «La réalité est que le gouvernement tunisien a renvoyé un dernier paiement impayé pour un plan de relance économique post-pandémique sans rapport avec la migration […]», a expliqué Löschmann.

Romadhane Ben Omar, responsable du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), a néanmoins déclaré à DW que la migration avait diminué depuis octobre, et pas seulement en raison des conditions maritimes plus difficiles en automne et en hiver. «Les autorités tunisiennes ont renforcé les contrôles aux frontières et lancé des campagnes de sécurité contre les contrebandiers et les ateliers de fabrication de bateaux», a-t-il indiqué.

Hager Ali, chercheur à l’Institut allemand d’études mondiales et régionales, un groupe de réflexion allemand, a déclaré à DW qu’il «y a de fortes chances que la dynamique migratoire n’ait pas grand-chose à voir avec l’accord sur la migration».

Ali a déclaré que l’augmentation du nombre de non-Tunisiens interceptés par les garde-côtes cette année reflète la situation politique dans des pays comme le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Soudan, l’Érythrée et la Libye. «Ces pays ont connu une recrudescence des coups d’État militaires, une instabilité politique et économique, une violence extrême, des persécutions et des déplacements internes au cours des deux dernières années, ce qui a poussé de nombreuses personnes à partir», a-t-elle ajouté.

Löschmann de la Fondation Böll a déclaré que cela pourrait également expliquer pourquoi le pourcentage de Tunisiens parmi tous les migrants cherchant à rejoindre l’UE a chuté de 41% en 2022 à 22% en 2023, selon les statistiques des garde-côtes.

Löschmann a déclaré que le désir des jeunes Tunisiens de quitter le pays reste intact, mais a ajouté que la «proportion globale de Tunisiens parmi les arrivées a diminué parce que le nombre de migrants en provenance d’autres pays, en particulier d’Afrique subsaharienne, a énormément augmenté».

De plus, les conditions des migrants en Tunisie se sont encore détériorées tout au long de l’année 2023. En février, le président Saïed a déclenché une vague de violence contre les migrants noirs en alléguant qu’ils menaçaient de transformer la Tunisie «arabo-musulmane» en un pays «africain». Et au cours de l’été, lorsque des milliers de migrants non tunisiens ont été expulsés vers le désert près de la Libye, plus de 100 d’entre eux sont morts.

Crise économique exacerbée par la sécheresse

Selon l’Institut national tunisien des statistiques, l’inflation est restée au sommet de 8,3% en novembre, tandis que le chômage est resté stable à 15%.

Parallèlement, le secteur agricole, qui fournit des emplois à de nombreux migrants épargnant pour leur voyage vers l’Europe, a été freiné par la sécheresse persistante, entraînant une contraction de 16,4% de la production économique.

«Même acheter de la nourriture est devenu difficile, parfois je ne peux même plus me permettre des boulettes de blé ‘assida’», a déclaré Mohammed Awal Saleh du Bénin à DW.

Les observateurs ne doutent quant à eux pas que les prochaines élections présidentielles de novembre 2024 seront probablement dominées par deux sujets : la migration et la crise économique.

Saïed, élu démocratiquement en octobre 2019, se montre de plus en plus autoritaire depuis juillet 2021. Il a également perdu beaucoup de soutiens depuis son entrée en fonction, notamment parmi les jeunes électeurs, a déclaré Ali.

«L’enjeu est important pour Kaïs Saïed», a déclaré le chercheur à DW. «Malheureusement, nous avons constaté au cours des dernières années d’élections européennes que le fait de diffamer les migrants, en particulier ceux d’Afrique subsaharienne, fonctionne bien comme stratégie de campagne, car cela détourne la frustration des électeurs vers des personnes vulnérables qui constituent une cible facile», ajoute-t-il.

Traduit de l’anglais.

Source : Deutsche Welle.

* Analyste spécialisée dans le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.