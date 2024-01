106e jour de guerre : Israël poursuit le génocide des Palestiniens à Gaza  

Des dizaines de civils palestiniens sont tombés en martyrs, pour la plupart des femmes et des enfants, et d’autres ont été blessés, ainsi que des dizaines de maisons, de bâtiments et de biens publics et privés détruits, dans des bombardements israéliens ciblant de différentes régions dans la bande de Gaza.

Au 106e jour consécutif de génocide des Palestiniens de la bande de Gaza, les forces de l’occupation israéliennes ont pilonné plusieurs maisons au nord-est de Khan Yunis, causant la mort de dizaines de civils.

Selon des sources médicales, un citoyen a été assassiné par un drone à Khan Yunis, alors que les régions de Bani Sahila, Al-Zana, Absan et Batn Al-Samin, à l’est et au sud de la ville, ont été également ciblées par des missiles israéliens.

En outre, l’occupation a lancé des dizaines de missiles dans la localité de Jabaliya au nord de la bande de Gaza.

Le nombre des Palestiniens morts depuis le début de l’agression israélienne le 7 octobre dernier s’est élevé à 24 760 victimes. On a également compté 62 100 blessés et des milliers de disparus sous les décombrés des maisons.

I. B. (d’après l’agence Wafa.