Instruments pour renforcer le capital investissement en Tunisie

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a organisé, jeudi 18 janvier 2024 à l’hôtel Movenpick au Lac II, Tunis, un atelier autour de l’activité de l’investissement en capital en Tunisie, intitulé «Private Equity : état des lieux et nouveaux programmes à la CDC» en vue de mettre en lumière le panorama actuel du financement en capital dans le pays, en mettant particulièrement l’accent sur les initiatives de la CDC.

Au cours de cette journée, la CDC a présenté ses nouveaux programmes, mettant en avant des fonds innovants tels que ceux dédiés à l’urgence et à la restructuration.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par les interventions d’Alexandre Arrobio, le représentant-résident de la Banque Mondiale et Nejia Gharbi directrice générale di CDC, qui ont mis en évidence l’importance cruciale du secteur de l’investissement en capital dans le contexte actuel. M. Arrobio a souligné les implications significatives de ce secteur pour le développement économique et la stabilité financière.

L’événement a débuté par une présentation du secteur du capital investissement en Tunisie par la directrice générale de la CDC, qui a mis en lumière une croissance significative du secteur au cours de la dernière décennie, démontrant une dynamique favorable et une activité accrue.

De nouveaux leviers pour relancer les PME

Au cœur de ce paysage du capital investissement en Tunisie, la CDC s’est imposée comme un acteur stratégique depuis sa création en 2011. En tant que bras financier de l’État, la CDC a joué un rôle déterminant dans le développement du private equity, soutenant activement les PME à travers la souscription à divers fonds d’investissements. Avec des souscriptions totalisant 446 millions de dinars tunisiens (MDT) dans 26 fonds à la fin de 2022, dont 21 locaux et 5 internationaux, la CDC a contribué à la création de sociétés de gestion et de fonds d’investissement, renforçant ainsi le marché du private equity en Tunisie.

Mme Gharbi a également partagé les réalisations de la CDC pour la période 2012-2022, mettant en avant l’impact positif de l’institution sur le marché du capital investissement.

Avec toutes ces initiatives, la CDC, se positionne comme un créateur de valeur, appuyant la relance et le développement économique. Elle est reconnue en tant qu’investisseur patient, co-investisseur, tiers de confiance, investisseur à effet démonstratif et surtout investisseur d’impact. En alignant ses actions sur les politiques d’investissement, la CDC favorise l’inclusion financière, encourage l’innovation dans les secteurs prioritaires de l’économie tunisienne et s’engage en faveur du développement durable pour un avenir prospère. Les discussions autour de la thématique du capital investissement avec les différents acteurs permettraient d’identifier les pistes de dynamisation de l’activité ciblant le renforcement des capitaux propres des PME, leur résilience et leur croissance.

La rencontre a également été l’occasion de présenter, entre autres, la ligne de relance financée par un crédit du Fonds arabe pour le développement économique et social (Fades) et dédiée aux souscriptions de la CDC aux Fonds de restructuration et de relance des PME.

La présentation s’est poursuivie avec l’introduction de la nouvelle ligne de financement dédiée à la souscription à ces fonds. Cette ligne vise globalement à fournir des liquidités et des ressources financières pour rééquilibrer et assurer une stabilité financière aux PME et favoriser leur développement. D’une taille cible de 200 MDT, elle opérera localement, souscrivant à hauteur de 40% des fonds mono-pays, sur une période d’investissement de 3 ans.

Cette initiative, composée de 20 fonds répartis en 3 catégories, soutiendra 140 PME. Le Fades, en tant que premier bailleur de fonds, financera cette ligne avec un crédit de 120 MDT, mobilisant ainsi des financements en faveur des PME bénéficiaires par d’autres institutions financières, contribuant au développement du tissu économique.

Renforcer le paysage du capital investissement

La présentation s’est ensuite conclue par l’introduction du fonds Impact, faisant partie des initiatives structurées pour soutenir les PME et entreprises de taille intermédiaire impactées par la crise du Covid-19. Ce fonds, d’une taille cible de 100 MDT, se concentre sur l’investissement dans des entreprises favorisant la conciliation des aspects financiers, sociaux, et environnementaux, avec un accent particulier sur le développement régional. Le fonds Impact vise à créer des clusters, renforcer les pôles d’expertises régionales, et contribuer à la stabilité politique par le soutien des acteurs locaux.

Parallèlement, la CDC a également mis en place le fonds Relais, d’une taille cible de 100 MDT, visant à assurer le deuxième round pour les projets performants. Ce fonds offre une solution de sortie aux autres fonds d’investissement/Sicars (cash-out) et constitue une opportunité de développement pour les PMEs (cash-in). La CDC Gestion est en cours de levée de fonds pour ces deux initiatives.

La suite de l’événement a été marquée par un panel suivi d’un débat animé, centré sur les recommandations visant à stimuler le capital investissement en Tunisie. Cette phase a constitué un forum dynamique, propice aux échanges d’idées entre les participants, les acteurs du secteur, et les experts présents.

Quatre intervenants de renom ont activement pris part aux débats, apportant chacun leurs perspectives et leurs recommandations. Parmi eux figuraient Safia Hachicha, spécialiste principal du secteur financier à la BM, Lotfi Debbabi, directeur général de QNB Tunisia, Sarah Morsi, représentante résidente de l’International Finance Corporation (IFC), et Mohamed Skander Naija, directeur général d’AMI Assurances. Leurs contributions ont été essentielles pour éclairer les enjeux, identifier des opportunités et catalyser des initiatives propices à l’essor continu du secteur du capital investissement en Tunisie.

Cette journée, caractérisée par des discussions constructives et offrant des opportunités de collaboration fructueuse, a été clôturée par les recommandations émanant de la salle et issues des contributions des participants, qui ont contribué à définir des orientations et des pistes d’action concrètes pour renforcer davantage le paysage du capital investissement en Tunisie.

