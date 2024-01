L’aide aux migrants à rentrer chez eux s’organise à partir de la Tunisie

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie a facilité le retour volontaire, en toute sécurité et dans la dignité, de 392 migrants bloqués en Tunisie vers leur pays d’origine, à savoir : le Burkina Faso (163 personnes), la Gambie (165), la Guinée (7), le Libéria (1), le Mali (33) et le Sénégal (23). (Illustration : migrants subsahariens à Zarzis. Ph. Alexandra-Bajec).

L’OIM rapporte qu’en 2023, elle a aidé 2 557 migrants à rentrer volontairement de Tunisie vers leur pays d’origine, soit une augmentation de 45% par rapport à 2022, où il y en avait 1 614.

«Ces rapatriements ont été rendus possibles grâce au programme MPRR-NA (Migrant Protection, Return and Reintegration in North Africa), financé par l’Union européenne. Lancé en janvier 2023, l’objectif général de ce programme est de contribuer au renforcement de la protection et de la protection des migrants et de réintégration durable en Afrique du Nord, tout en renforçant le soutien aux migrants bloqués et en renforçant les systèmes nationaux de rapatriement et de réintégration dans toute la région de l’Afrique du Nord», lit-on dans un communiqué de l’OIM.

En étroite collaboration avec le gouvernement tunisien, à travers ses autorités représentatives dans les gouvernorats de Médenine, Sfax et Tataouine, et des partenaires clés tels que le Croissant-Rouge tunisien (CVR), et en coordination avec les bureaux de l’OIM dans les pays d’origine et dans les différentes régions, l’OIM fournit une assistance sur mesure aux migrants souhaitant rentrer, y compris des services avant le départ et après l’arrivée par le biais des programmes d’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR).