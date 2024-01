Génocide à Gaza : des Tunisiens manifestent devant l’ambassade des Etats-Unis à Tunis  

Des citoyens tunisiens ont manifesté pour la 13e fois consécutive devant l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, pour exprimer leur soutien à la cause palestinienne et demander l’arrêt immédiat du génocide perpétré par les sionistes à Gaza.

Slaheddine Masri, membre du Réseau tunisien contre la normalisation [des relations avec Israël], a souligné, dans une déclaration à l’agence Tap, la position ferme du président de la république Kaïs Saïed sur la nécessité de se tenir aux côtés de la cause palestinienne, de récupérer les terres palestiniennes spoliées et d’accueillir davantage de Palestiniens blessés pour être soignés dans les hôpitaux nationaux.

Les manifestants ont scandé des slogans contre les crimes odieux perpétrés par les forces d’occupation israéliennes tels que «Nous sommes tous la Palestine», «Le boycott est une forme de résistance», «La Palestine est arabe malgré la volonté des sionistes» ou encore «Gaza est un symbole de fierté».

«L’objectif des manifestations organisées chaque semaine devant l’ambassade américaine par le Réseau tunisien contre la normalisation est de transmettre un message selon lequel les États-Unis sont les principaux responsables de cette guerre barbare, qui a fait 25 000 morts et 70 000 blessés», a souligné Masri, ajoutant : «Ces manifestations visent à montrer notre solidarité avec la résistance palestinienne contre l’ennemi sioniste ainsi qu’à condamner les crimes barbares d’Israël et l’effusion du sang des civils palestiniens innocents», a-t-il ajouté. Selon lui, «le moyen le plus efficace de mettre fin au génocide perpétré par l’entité sioniste contre les habitants de Gaza est d’organiser des manifestations devant les ambassades américaines à travers le monde», car sans le soutien politique, militaire et économique de Washington, Tel Aviv aurait déjà mis fin à son agression.

D’autre part, Masri a indiqué que le Réseau tunisien contre la normalisation continuera à organiser des manifestations devant l’ambassade américaine à Tunis «pour soutenir la cause palestinienne et appeler à la fin immédiate du génocide dans la bande de Gaza».