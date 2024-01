« Who do I belong to » de Meryam Joobeur en compétition officielle du Festival de Berlin

Le film « Who do i belong to » de la réalisatrice tuniso-canadienne Meryam Joobeur a été sélectionné pour participer à la compétition officielle du Festival de Berlin 2024, annonce le ministère des Affaires culturelles.

Le comité d’organisation du Festival de Berlin a annoncé lors de sa conférence de presse tenue aujourd’hui, lundi 22 janvier 2024, la sélection de films participant aux différentes sections de la 74e session, qui se tiendra du 15 au 25 février 2024 : Le film « Who do i belong to » de Meryam Joobeur a été sélectionné pour participer à la compétition officielle du festival, où il rivalisera avec des films de différents pays du monde pour remporter un des prestigieux » Ours » du festival.

Sociétés de Production: Instinct Bleu (Tunisie) / Tanit Films (France) / Midi La Nuit (Canada)

Producteurs: Sarra Ben Hassen , Meryam Joobeur (Tunisie)

Nadim Cheikhrouha, (France)

Maria Gracia Turgeon, Annick Blanc (Canada)

Producteur exécutif: Ramsis Mahfoudh

Coproduction: Godolphin Films -Tunisie, 1888 Films-France, Eye Eye Pictures-Norvège

An official coproduction between France, Canada, Tunisia – in collaboration with Norway, Qatar, Kingdom of Saoudi Arabia

Synopsis

Aïcha vit dans un village reculé du nord de la Tunisie avec son mari Brahim et Adam, son adorable fils de 8 ans. La famille est bouleversée par le départ des fils aînés, Mehdi et Amine, qui ont fugué vers l’étreinte violente de la guerre. Lorsque Mehdi revient de manière inattendue avec une femme mystérieuse, une force destructrice survient et menace de consumer tout le village. Aïsha est alors déchirée entre son amour maternel et son besoin de vérité.