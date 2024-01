Covid : Un premier cas d’infection par le variant JN.1 détecté en Tunisie

Un premier cas d’infection par le variant JN.1 (Juno) vient d’être détecté en Tunisie, annonce le directeur général du centre national de pharmacovigilance et membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus Riadh Daghoufs.

Dans une déclaration, ce mercedi 23 janvier 2024 à l’agence Tap Riadh Daghoufs a précisé que ce cas a été détécté après le séquençage de 60 échantillons à l’hôpital Charles Nicolle à Tunis et au CNPV, en précisant que la détection de ce variant en Tunisie était prévisible d’autant que celui-ci représente 75 % des variants les plus répandus actuellement en France et dans plusieurs autres pays de l’Europe.

«Les symptômes de ce variant ne sont pas graves et ne suscitent pas d’inquiétude», a-t-il toutefois rassuré, citant notamment de la fièvre, de la toux, un écoulement nasal, de la diarrhée, de l’asthénie et des maux de tête et en rappelant la nécessité de respecter les mesures préventives afin de limiter la propagation de ce variant.

Rappelons que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait classé le variant JN.1 comme «variant d’intérêt», compte tenu de sa propagation rapide mais a évalué comme «faible» le risque pour la santé publique posé par ce nouveau variant «qui ne représente pas une menace sérieuse pour la santé publique».

Y. N.