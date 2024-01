Le 2e Agrobusiness Medafrica Expo en novembre 2024 à Hammamet

La 2e édition du Salon international et africain des industries alimentaires, Agrobusiness Medafrica Expo, se tiendra du 14 au 16 novembre 2024, à Yasmine Hammamet.

L’objectif du salon est de créer des espaces de rencontres et d’échanges et des mécanismes de soutien aux partenariats internationaux dans les domaines de l’investissement et de l’exportation des produits agroalimentaires. Il vise aussi à lutter contre l’impact du changement climatique sur la souveraineté alimentaire et à approfondir la coopération dans de domaine vital.

Des produits d’entreprises tunisiennes, arabes, africaines et européennes seront présentés lors de cet événement.

Une série de rencontres bilatérales et tripartites sera organisée entre les participants tunisiens et étrangers, complétée par trois forums abordant les thèmes suivants : «Souveraineté et sécurité alimentaire en Afrique : réalité et perspectives», «Mécanismes de financement des partenariats internationaux comme moteurs de l’industrie agro-alimentaire», «Développement du secteur» et «Marchés d’exportation prometteurs».

La première édition du salon a attiré 250 professionnels de 17 pays, dont la Libye, l’Algérie, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Jordanie et l’Égypte, ainsi que des pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique.