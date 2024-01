Pétition internationale : «Gaza: le dernier espoir»

Nous reproduisons ci-dessous la pétition intitulée «Gaza: le dernier espoir» mise en ligne le 16 janvier 2024 sur le site Avaaz et signée jusque-là par 757 713 personnes. Ses initiateurs visent d’attendre bientôt le chiffre d’un million.

L’Afrique du Sud vient de demander à la Cour internationale de justice d’ordonner un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, estimant qu’Israël commet un génocide. Mais le gouvernement de Benyamin Netanyahou semble prêt à se battre jusqu’au bout pour retarder la décision.



Des millions d’êtres humains innocents piégés en Palestine retiennent leur souffle et espèrent un verdict rapide. De notre côté, nous avons une mission urgente: convaincre nos dirigeants de soutenir l’Afrique du Sud dans ses efforts pour arrêter le bain de sang.

Où que nous soyons, quelles que soient nos opinions politiques, unissons-nous dans les prochaines 24 heures pour déclencher une vague de soutiens nationaux pour l’arrêt des bombardements sur Gaza. Nous aurons alors une chance de mettre fin à ce que des experts de l’Onu ont pu qualifier de «génocide en cours». Une chance qui est peut-être la dernière.

Aux chefs d’État et de gouvernement:

Nous, citoyens et citoyennes venus de toute la planète, nous sommes horrifiés par la violence à laquelle est confronté le peuple palestinien et profondément préoccupés par les accusations de génocide émanant d’États et d’experts de l’Onu.

Nous vous demandons de déposer d’urgence une déclaration d’intervention en soutien à l’instance déposée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, y compris les mesures provisoires visant à mettre fin à la guerre. Cela pourrait contribuer à sauver des dizaines de milliers de vies et à mettre un terme à cette violence.

