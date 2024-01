Télévision tunisienne : Décès du cameraman Noureddine Azlouk

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a déploré, ce vendredi 26 janvier 2024, le décès de Noureddine Azlouk cameraman de la Télévision tunisienne à Tataouine.

Noureddine Azlouk, décédé à l’âge de 63 ans, a commencé sa carrière en tant que technicien du son à Radio Tataouine en 1993 et avec la création de l’unité de production télévisuelle dans le sud-est tunisien, il a été le premier cameraman de la Télévision tunisienne dans la région, rappelle le Syndicat.

«Tout au long de sa carrière de près de trente ans, Noureddine Azlouk a contribué à l’enrichissement de la scène télévisuelle et radiophonique avec de nombreuses couvertures dans différents domaines notamment culturel et sportif au profit de la Radio tunisienne et Télévision tunisienne, ainsi qu’au développement dans les régions du sud», lit-on encore dans la note diffusée par le SNJT, qui a présenté ses condoléances à la famille, aux proches et collègues du regretté.

Y. N.