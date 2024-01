Le jugement de l’Histoire

Les dirigeants du monde, notamment occidentaux et arabes, devront bientôt faire face au jugement de l’histoire pour tout rôle qu’ils auront joué dans la commission, la facilitation ou la justification du génocide des Palestiniens en cours depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza. (Illustration : Scènes de joie à Pretoria, en Afrique du Sud, le 26 janvier 2024, après le jugement rendu par la Cour internationale de Justice concernant Israël. Ph Alet Pretorius/ Reuters).

Par Elyes Kasri *

Après la défaite juridique et politique à la Cour Internationale de Justice (CIJ) infligée par l’Afrique du Sud au régime sioniste raciste et suprémaciste pour son génocide éhonté et sans le moindre scrupule du peuple palestinien, le prochain front antisioniste sera à la Cour Pénale Internationale (CPI) pour obtenir la condamnation des responsables politiques et militaires sionistes et leurs complices américains, européens et arabes qui ont fourni armes, soldats, mercenaires et soutien logistique et diplomatique pour la commission de crimes de guerre et contre l’humanité à l’encontre du peuple palestinien.

Le verdict de la CIJ est déjà un revers historique pour le mouvement sioniste et une porte ouverte pour des procès pour crimes de guerre et contre l’humanité à la CPI.

Les dirigeants du monde devront faire face au jugement de l’histoire pour tout rôle qu’ils auront joué dans la commission ou pour mettre fin à ce génocide d’une gravité exceptionnelle tant par l’importance des dégâts humains et matériels que la disproportion des moyens entre une force occupante surarmée par de nombreuses puissances industrialisées et un peuple soumis à une occupation éradicatrice et un blocus militaire génocidaire.

La responsabilité des dirigeants et responsables arabes et musulmans sera plus grave et sera impardonnable quels que soient les motifs, faux prétextes et alibis.

Le jugement de la conscience individuelle et le verdict de l’histoire seront impitoyables particulièrement envers ceux qui auront failli à leur devoir de solidarité humaine et musulmane envers le peuple qui a toujours défendu avec bravoure, à travers son histoire tumultueuse, la première des quiblas de l’Islam.

* Ancien ambassadeur.