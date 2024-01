L’Italie invitée d’honneur du Festival des marionnettes de Carthage

L’Italie sera le pays invité d’honneur de la cinquième édition des Journées des arts de la marionnette de Carthage (JAMC), organisées du 3 au 10 février 2024 à la Cité de la Culture de Tunis par le Centre national de la arts des marionnettes, une institution relevant du ministère des Affaires culturelles qui protège et promeut l’une des formes de théâtre les plus anciennes et les plus appréciées en Tunisie et dans tout le pourtour méditerranéen.

Dans l’édition de cette année dont le thème est «La marionnette, l’art et la vie», sont prévus neuf spectacles tunisiens et trois italiens, ainsi que 10 ateliers sur l’art de la marionnette, une exposition et un marché de marionnettes, ont expliqué les organisateurs dans une conférence de presse, ajoutant que des dizaines de marionnettistes seront présents en provenance d’Autriche, du Brésil, de la République tchèque, de la France, de l’Allemagne, de la Hongrie, de l’Irak, de l’Italie, du Koweït, de la Pologne, des Pays-Bas, du Portugal, de l’Arabie Saoudite, de l’Espagne, de la Syrie, de la Tunisie et des Émirats arabes unis et du Royaume-Uni.

A l’affiche, Youssef, l’enfant palestinien martyr de la guerre de Gaza.

Une pensée particulière pour la Palestine est à l’affiche de l’événement avec au premier plan une marionnette, aux cheveux bouclés et au grand sourire, qui ressemble à Youssef, l’enfant palestinien martyr de la guerre de Gaza.

Outre la Cité de la Culture, le Festival se déroulera également à la Salle du 4e art de Tunis, à Dar Al-Masrahi au Bardo et au Village d’Enfants SOS de Gammarth, ainsi que dans d’autres lieux en dehors de la capitale.

Avec le soutien de l’ambassade d’Italie et de l’Institut culturel italien de Tunis, les Figli d’Arte Cuticchio de Palerme, en présence du maître marionnettiste Mimmo Cuticchio, présenteront au public, le 4 février, ‘‘L’enfance d’Orlando’’ et le Teatro del Drago de Ravenne présentera le classique des classiques des contes de marionnettes : ‘‘Pinocchio’’.

Fortes du succès de l’année dernière, Veronica Gonzalez (interprète) et Laura Kibel (mise en scène) reviennent également sur scène à Tunis avec le spectacle ‘‘Cucina in tiptoe’’, dédié à la figure extraordinaire de Pellegrino Artusi dans une version «théâtre des pieds», pour la joie des plus petits.

D’après Ansamed.