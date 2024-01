Pourquoi l’Occident se trompe-t-il si souvent sur la Tunisie ?

Nous présentons ci-dessous la traduction française du texte intégral de la conférence consacrée à la Tunisie que l’auteur a donnée le 5 octobre 2023 à la salle du conseil, au Kings’s College, Londres.

Par Francis Ghilès *

Après que la révolte de 2011 ait forcé Ben Ali à quitter le pouvoir, de nombreux observateurs occidentaux se sont trompés, en pensant que la Tunisie réussirait à construire la démocratie alors que ses voisins arabes allaient échouer. Ils s’étaient également trompés sur la qualité de la gestion économique du pays avant 2011. Il leur a fallu de nombreuses années pour qu’ils se rendent compte de leurs erreurs à propos de la Tunisie.

Les gouvernements occidentaux ont une longue tradition de couverture des dictateurs arabes. La dureté de leurs critiques à l’égard du président Kaïs Saïed pourrait être le résultat du fait qu’ils se sont trompés deux fois depuis 2000 à propos de ce petit pays ouvert.

En ce qui concerne les voisins de la Tunisie, l’histoire récente indique que les observateurs occidentaux ont souvent mal compris la Libye (2011), l’Algérie (2019 et milieu des années 90) et le Maroc.

Le thème de cette conférence est l’Afrique du Nord, mais les leçons à tirer d’une évaluation erronée de la Tunisie sont susceptibles de s’étendre à l’ensemble de la région du Moyen-Orient.

«Nous avons juré de défendre la Constitution», a lancé Samira Chaouachi, vice-présidente du Parlement tunisien. «Nous avons juré de défendre la patrie», lui a rétorqué le jeune soldat. Cet échange devant les portes verrouillées du Parlement aux premières heures du 26 juillet 2021 résume le paradoxe de la Tunisie, pays longtemps considéré comme l’unique réussite du Printemps arabe. La décision prise quelques heures plus tôt par le président Kaïs Saïed de limoger son gouvernement et de suspendre le parlement avait mis en colère son président et la vice-présidente islamistes, qui cherchaient à pénétrer dans le bâtiment, désormais gardé par des troupes armées.

Le geste de Saïed a surpris de nombreux diplomates étrangers qui n’avaient pas évalué correctement la situation. Les Tunisiens furent moins surpris et des milliers de personnes envahirent les rues des villes et villages pour exprimer leur soulagement face à ce qu’ils considèrent comme la sanction d’un gouvernement corrompu et d’une classe politique incompétente. La liesse à l’échelle nationale soulève cependant la question de savoir comment les gens purent mettre la main sur des feux d’artifice dans un délai aussi court.

Le 17 avril 2023, Rached Ghannouchi, leader suprême d’Ennahdha depuis sa création dans les années 1980, a été arrêté. Douze ans après son retour triomphal à Tunis le 20 janvier 2011, la boucle de l’histoire est bouclée. La contre-révolution n’est pas encore parvenue à son terme mais plutôt que de donner naissance à une nouvelle génération de dirigeants politiques, la révolte de 2011 «a ramené les élites marginalisées de l’ère Ben Ali» (Stevenson, 2022). Le Général Zine El Abidine Ben Ali, évincé en 2011, dirigeait la Tunisie depuis 24 ans. La contre-révolution en Tunisie a mis plus de temps à surgir que tout autre pays arabe mais il est trop tôt pour faire le deuil des soulèvements qui, en deux vagues – en 2011 et 2019 – ont déferlé sur la plupart des pays arabophones du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA).

Un processus révolutionnaire à long terme est à l’œuvre dans la région. Les gouvernements occidentaux, en particulier en Europe, se font des illusions s’ils pensent pouvoir compter sur des hommes forts pour assurer la stabilité des pays de la rive sud de la Méditerranée. Un changement politique et économique radical est nécessaire, ce qui est, par définition même, imprévisible. L’inégalité sociale et le sous-emploi des ressources humaines continuent de générer d’énormes frustrations sociales que les jeunes ne supporteront pas. Les dirigeants de l’Union Européenne (UE) sont obsédés par les vagues des immigrants du sud et la montée du populisme qu’ils alimentent en Europe mais restent dans le déni quant aux causes sous-jacentes de ce phénomène. Ils ont fait une tentative audacieuse de penser stratégiquement il y a 28 ans lorsqu’ils ont lancé le Processus de Barcelone en 1995, qui a été autant victime de circonstances extérieures (l’assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et les attentats du 11 septembre) que de son manque d’ambition économique.

Pourquoi l’UE et les États-Unis d’Amérique (É.-U.) n’ont-ils pas compris que la contre-révolution a commencé immédiatement après que les «révolutions» tunisienne et égyptienne ont renversé Ben Ali et Moubarak ? Pourquoi n’ont-ils pas compris que, après avoir échoué dans un premier temps à lancer des projets audacieux de réformes dans la gestion de l’appareil de sécurité, de l’économie, de la classe politique et du commerce, notamment en Tunisie, les dirigeants politiques et syndicaux conduisaient le pays dans une impasse ?

La réponse réside avant tout et surtout dans la nature même de l’État dans la région. En 2011, il était clair pour les observateurs chevronnés que le cadre de politique économique libéral favorisé par l’Occident – ​​ce qu’on appelle le Consensus de Washington – n’a pas réussi à produire les résultats économiques espérés. Entre cette date et 2019, date à laquelle Kaïs Saïed a été élu président, il suffisait aux observateurs expérimentés de regarder les chiffres économiques qui clignotaient en rouge.

Aujourd’hui, le Consensus de Washington est mort, mais le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale (BM) et l’UE réviseraient-ils leurs prescriptions politiques qui, pour avoir une chance de réussir, doivent reposer sur la reconstruction de l’État, en utilisant l’investissement public comme un outil clé et en luttant contre la corruption produite par le capitalisme de copinage ?

Ce n’est pas parce que ces pays respectent l’État de droit qu’une partie des centaines de milliards de dollars de capitaux privés qui ont fui à l’étranger reviendront en Afrique du Nord (Ghilès et Snaije, 2022). Mais l’État tunisien n’a pas été en mesure d’arrêter la fuite des capitaux, pour la plupart de manière illégale. Cela soulève la question de savoir pourquoi, tout en reconnaissant qu’ils s’étaient trompés, les gouvernements tunisiens successifs, le FMI et les gouvernements occidentaux sont-ils revenus à la même recette qui s’était révélée trompeuse au départ.

L’Occident comprend mal les révoltes arabes : le cas de la Tunisie

Les révoltes arabes ont suscité l’incrédulité de la plupart des hommes politiques et des groupes de réflexion occidentaux. Cela était surprenant, car les rapports successifs du PNUD sur le développement humain dans les pays arabes (2003, 2005 et 2009) avaient montré la montée en flèche du taux de chômage en Afrique du Nord et la tendance à la baisse du ratio global de formation brute de capital par rapport au PIB au cours du quart de siècle précédent, soulignant «l’échec des élites arabes à investir au niveau local ou régional [ce qui] constitue le plus grand obstacle à des niveaux de croissance économique durables» (Bush, 2012). Un an plus tard, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, déclarait : «Laissez-moi être franche : nous n’accordions pas suffisamment d’attention à la manière dont les fruits de la croissance économique étaient partagés» (Lagarde, 2011).

En 2014, la BM a publié un rapport reconnaissant qu’elle s’était trompée sur la Tunisie d’avant 2011 (Ghilès, 2014 et 2015). Une telle humilité était inhabituelle, voire sans précédent, et soulève la question suivante : pourquoi les dirigeants politiques et les experts occidentaux se trompent-ils si souvent sur la Tunisie ?

Au-delà du PNUD, certains observateurs ont vu juste. Comme le professeur Gilbert Achcar, dont «l’exploration radicale du soulèvement arabe», comme il le décrit dans son livre ‘‘Le Peuple Veut’’ (éd. Actes Sud, 2013), se distingue par son refus de faire preuve de retenue lorsqu’il remet en question la doxa libérale dominante. Ce livre, dont la version anglaise a été récemment rééditée avec une nouvelle introduction, devrait être une lecture obligatoire pour les diplomates et les experts en sécurité – une espèce en prolifération en Occident lorsqu’il s’agit du Moyen-Orient. La compréhension par l’auteur du contexte historique et des règles qui dictent l’aide occidentale aux pays du Sud offre au lecteur les clés pour comprendre une région qui ne doit pas être condamnée au despotisme et à la corruption.

À mesure que les révoltes se propageaient, l’incrédulité dans les capitales occidentales céda bientôt la place à l’enthousiasme. C’était de courte durée. Alors que les dirigeants affrontaient le désir de changement avec une force brutale, en Égypte, en Libye, à Bahreïn, au Yémen et en Syrie, les révoltes ont dégénéré en bains de sang. Les puissants groupes d’intérêt concernés, notamment les forces de sécurité, fortement soutenus de l’extérieur – par les pays du Golfe en particulier – n’étaient pas d’humeur à autoriser des réformes susceptibles de bouleverser le statu quo. D’autres pays, comme le Qatar, cherchaient à renverser complètement le statu quo en faveur de leurs protégés islamistes.

Les acteurs étrangers «amis» n’ont pas eu le temps d’influencer sérieusement le cours des événements en Tunisie, un pays de moindre importance stratégique pour les grands acteurs internationaux que l’Égypte ou la Syrie. Bien entendu, le fait que la Tunisie ait été le premier pays arabe à se révolter pourrait expliquer l’absence d’ingérence extérieure. Les événements se sont déroulés sans violence excessive. Mais l’utilisation même de l’expression «Révolution de Jasmin» traduit un malentendu. Aucune révolution n’a eu lieu en Tunisie en janvier 2011. Une violente révolte a contraint l’Etat profond à prendre ses distances avec le chef de l’Etat et le contraint à partir pour sauvegarder ses privilèges.

Cela explique pourquoi il n’y a pas eu de redistribution des richesses ou du pouvoir entre les classes sociales ou les régions.

Des malentendus occidentaux tout aussi flagrants se sont manifestés après l’intervention militaire et humanitaire des États-Unis en Libye, sans considérer ce qui se passerait lorsqu’un petit groupe d’islamistes hautement organisés et lourdement armés face à une majorité non islamiste mal organisée, dont une grande partie était jeune et sans emploi. Le point critique a été l’attaque du 11 septembre 2012 contre la mission consulaire américaine à Benghazi, qui a poussé les États-Unis hors de Libye et a transformé l’Est de la Libye en arrière-garde pour Al-Qaïda et l’Etat islamique (EI), car les deux groupes ont commencé à quitter la Syrie à peu près au moment où les Russes et les Américains sont arrivés et où le général Haftar a pris le pouvoir à Benghazi en 2014. Cela a accéléré l’exportation du terrorisme et des réfugiés vers l’Europe, tout en déstabilisant davantage une grande partie de l’Afrique du Nord et du Sahel (Chorin, 2022). Cela incluait bien sûr la Tunisie, dont beaucoup de djihadistes ont été formés dans des camps libyens proches de la frontière libyo-tunisienne.

En Tunisie, les amis politiques des principaux partis politiques se sont vu proposer des emplois dans une fonction publique extrêmement gonflée, qui n’existaient souvent que sur le papier, mais pour lesquels ils étaient payés. Le résultat fut une destruction de l’efficacité de la fonction publique et une augmentation considérable de la masse salariale. L’inévitable augmentation de la dette du pays a évincé les investissements publics dans la santé, l’éducation et les infrastructures. Les présidents et les gouvernements allaient et venaient, chacun empruntant de l’argent du FMI, de la BM et de la Banque européenne d’investissement (BEI). Ils ont tous fit semblant d’accepter les conditions attachées à ces prêts mais n’ont jamais eu la moindre intention de les mettre en œuvre. Le FMI et l’UE ont continué à prêcher un évangile de libéralisme et fait semblant de croire que des réformes étaient en cours. Pourquoi était-il si facile de se tromper une seconde fois alors que la prescription et le pied qui traîne sur le terrain étaient les mêmes ?

Dans le même temps, les investissements privés – tant nationaux qu’étrangers – ont diminué. Des secteurs clés tels que les phosphates et les engrais ont vu leur production s’effondrer tandis que le tourisme a été victime du terrorisme et de la pandémie de Covid. L’arrière-pays le plus pauvre, où commencent toutes les révoltes en Tunisie, a continué à être exploité par la côte plus riche, tout en fournissant la majeure partie de l’eau, du blé et des phosphates dont le pays avait besoin.

Pour les élites occidentales, la démocratie «est une si belle idée qu’elle semble être en dehors de la réalité. L’élite américaine définit les pays qui réussissent dans le monde en développement comme ceux qui organisent des élections et ceux qui échouent comme ceux qui n’y parviennent pas. Ce n’est ni logique, ni une croyance ancrée dans l’histoire ou même la science politique. C’est de la pure idéologie. Et une idéologie missionnaire en plus. Regardez l’échec du Printemps arabe ! Bien entendu, les habitants des pays en développement veulent la démocratie, mais cela ne signifie pas qu’elle apportera automatiquement de bons résultats face à une grande pauvreté, aux clivages ethniques et sectaires, etc. La démocratie a fonctionné dans des pays comme la Corée et Taiwan parce qu’elle est apparue après l’industrialisation et la création des classes moyennes» (Robert D. Kaplan, 2023). Cette industrialisation a pu se faire sous occupation étrangère. Les élites européennes et américaines se sont fait illusion quand, après 2011, elles se sont convaincues que des élections libres et équitables laissaient présager un avenir radieux pour la Tunisie.

Les jeunes Tunisiens ont exprimé leur désaccord, et moins de gens ont voté lors des élections successives, beaucoup ne prenant même pas la peine de s’inscrire. Les mouvements islamistes n’ont jamais montré le moindre intérêt à relever les défis d’une économie moderne et Ennahdha n’a pas fait exception.

Les élites tunisiennes, qui sont bien éduquées, n’ont pas pu se mettre d’accord sur un projet de réforme économique. Ils ont laissé tomber leur pays. Douze ans après la chute de Ben Ali, Kaïs Saïed fait revenir les élites marginalisées de cette période, notamment au sein des forces de sécurité. Ghannouchi, le puissant leader d’Ennahdha qui «se comportait comme un chef de tribu», dirigeait le parti islamiste «comme l’organisation clandestine qu’elle avait été dans les années 1990» (Stevenson, 2022). Il a fini en prison, incapable de convaincre l’armée, qui s’est solidarisée avec Saïed, qui «défendait la patrie».

Des observateurs chevronnés ont noté très tôt que «le soulèvement arabe… a atteint son apogée le 11 février, le jour où le président Hosni Moubarak a été contraint de démissionner. C’était paisible, local, spontané et apparemment unifié. La théorie de Lénine postulait qu’une révolution victorieuse, il fallait un parti politique structuré et discipliné, une direction solide et un programme clair. La révolution égyptienne, comme son précurseur tunisien et contrairement à la révolution iranienne de 1979, ne possédait ni organisation, ni leader identifiable, ni programme sans ambiguïté» (Agha et Malley, 2011). Alors que les manifestations devenaient violentes dans de nombreux pays, les divisions sont apparues et les anciens partis politiques et élites économiques se sont battus pour le pouvoir, «laissant de nombreux manifestants avec le sentiment que l’histoire qu’ils faisaient il n’y a pas si longtemps leur échappe désormais» (Ibid.).

Ceux qui ont mené la révolte en Tunisie n’avaient ni les moyens ni le temps de s’organiser eux-mêmes, ce qui a permis aux forces établies de détourner leur programme et de bloquer le changement. Ainsi, Lénine avait raison après tout, en affirmant qu’«une contre-révolution (ne pouvait pas) être menée de l’extérieur. Cela s’est produit en Algérie dans les années 1990 et rien ne dit que cela ne se reproduira pas.» (Ghilès, 2011/2012). Très peu de chercheurs étaient prêts à faire pénitence comme la BM a eu le courage de le faire (Wallaert et al., 2011).

Certains universitaires ont qualifié la Tunisie d’«exception arabe». Le Washington Post s’est réjoui en affirmant que la Tunisie était «le seul pays à avoir donné naissance à une véritable démocratie» alors que le Financial Times s’est demandé : «Pourquoi l’expérience du Printemps arabe en Tunisie a-t-elle réussi alors que d’autres ont échoué ?»

L’illusion est devenue une caractéristique largement répandue dans de nombreuses attitudes occidentales, comme c’était le cas avant 2011. Avant cette date, la BM et les observateurs occidentaux faisaient l’éloge des performances économiques du pays. Après la chute de Ben Ali, ils ont vanté sa réussite en tant que démocratie. Il est plus facile de comprendre, dans un tel contexte, pourquoi les dirigeants européens n’ont pas réussi à penser stratégiquement la Tunisie.

La nature de l’État en Afrique du Nord entrave les réformes

Les analystes occidentaux de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient projettent trop souvent leur propre vision du monde sur des pays dont l’histoire est différente. Les outils sémantiques de pensée économique moderne étaient le résultat d’une remise en question de l’État et des relations internationales qui remonte au18e siècle. Plus précisément, en ce qui concerne le rôle de l’État dans l’économie, ils remontent à John Maynard Keynes (1883-1946), qui a affiné les arguments sur la signification du développement économique, le rôle du commerce international, l’objectif de la finance et la redistribution de la richesse. L’intense débat intellectuel et politique autour de ses idées, qui ont joué un rôle si important dans la vie politique occidentale depuis la fin de la Première Guerre mondiale, n’a pas d’équivalent dans la région MENA. Cela est dû en partie au fait que la diplomatie des canonnières et le colonialisme ont interrompu les débats qui se déroulaient dans le sud, notamment en Tunisie. Lors de l’indépendance, les nouveaux régimes ont compris que l’État devait être exploité pour créer une économie nationale, quelle que soit sa relation ou sa dissociation avec le Nord. En Algérie, l’État devait être réinventé après 132 ans de dure domination coloniale. Cela contribue à expliquer pourquoi l’Occident interprète souvent mal les comportements des États modernes du Moyen-Orient. Les dirigeants se concentrent rarement sur l’augmentation de la richesse du pays mais plutôt sur leur maintien au pouvoir, notamment en contrôlant les nouveaux membres de l’élite, le makhzen.

À partir des années 1980, le FMI et la BM se sont conformés à un ensemble de principes idéologiques connu sous le nom de Consensus de Washington : l’État devrait être réduit pour laisser place aux investissements privés. Cette doxa néolibérale était déjà en échec en Tunisie au tournant du siècle, mais cela n’a pas empêché la BM de présenter la Tunisie comme un pays modèle de bonne gouvernance économique à suivre en Afrique et au Moyen-Orient (Institut de la Méditerranée, 2000). L’UE a chanté sur le même cantique.

Le Maroc semble avoir accompli davantage en termes économiques que ses voisins, mais la concentration du pouvoir au sommet, un taux d’analphabétisme élevé et une pauvreté généralisée suggèrent que tout ne va pas bien (Nejib Akesbi). L’ironie ultime est que le pays à la traîne d’antan, le Maroc, semble avoir réalisé bien plus en termes économiques que ses voisins – malgré le taux élevé d’analphabétisme, les niveaux élevés de dette extérieure, la dépendance à l’égard des puissances étrangères, la pauvreté persistante et l’énorme accumulation de richesses au sommet suggèrent que le succès à long terme est loin d’être garanti.

La région Mena possède d’importantes ressources en hydrocarbures et «comprend davantage d’États extrêmement dépendants de ces ressources que toute autre partie du monde. Cela conduit à son tour certains États à bénéficier, pour des raisons stratégiques et de sécurité, de rentes tirées des recettes d’hydrocarbures des États plus riches ou encouragés par l’empressement des puissances étrangères à maintenir un système d’hégémonie régional dont la motivation principale est étroitement liée aux ressources de la région.» (Achcar, 2023 : xi). Que cette région comprend de nombreux États patrimoniaux «où toute séparation entre les familles dirigeantes et les institutions gouvernementales est simplement une mesure de politesse» (Ibid) aggrave le problème. S’attendre à des pays où la famille régnante considère le gouvernement en tant que propriété privée et les forces de sécurité d’élite en tant que garde privée pour utiliser les outils que Keynes a passé sa vie à construire conduisent à des conclusions absurdes et à des prescriptions politiques inefficaces.

Malgré son émancipation des femmes et son attitude tolérante envers les étrangers, la richesse économique de la Tunisie est étroitement contrôlée par quelques familles dont l’emprise est renforcée par un système corporatiste. Ce qui leur permet de contrôler virtuellement l’État. Loin d’apporter de nouvelles idées et de contribuer à la création d’un large parti de gauche après 2011, le puissant syndicat UGTT s’est réjoui de voir les partis politiques gonfler le nombre de salariés de l’État (augmentant au passage le nombre de ses adhérents), ce qui a conduit à la faillite du pays. Ses dirigeants ont choisi de se comporter en fossoyeurs de réformes plutôt que de promouvoir un débat ouvert à leur sujet. Durant son règne, Zine El Abidine Ben Ali a géré l’économie, imposant des gains toujours plus élevés à sa famille, mais il ne l’a jamais réformée (Ghilès et Woertz, 2018). Il n’était pas très instruit en matière économique.

Concernant le Maroc, lorsque le roi Hassan II a lancé des réformes en 1993, il a créé un groupe de réflexion, le G14, qui a réuni les plus brillants économistes et entrepreneurs du pays. Ils ont soutenu du bout des lèvres le Consensus de Washington, mais ont élaboré des politiques conformes à ce qu’ils considéraient comme des intérêts stratégiques du Maroc. Lorsque ses conseillers lui ont présenté le projet de réforme économique en 1988, le président algérien Chadli Bendjedid a compris que leurs propositions constituaient «une révolution».

Le groupe réformiste dirigé par le chef du gouvernement Mouloud Hamrouche (1989-1991) «ne visait pas la ‘libéralisation’ économique comme compris dans l’orthodoxie de la théorie néolibérale de la ‘transition depuis le socialisme’. D’une part, leur problème n’était pas l’engagement théorique du pays en faveur du socialisme, devenu de toute façon de plus en plus vide de sens depuis 1976, mais la réalité de son État capitaliste dysfonctionnel» (McDougall, 2017). Comme leurs homologues marocains quelques années plus tard, les idées développées dans le projet de réforme (les Cahiers de la Réforme) entre 1986 et 1988 étaient locales et pilotées par un économiste, Hadj Nacer, devenu par la suite gouverneur de la Banque centrale d’Algérie de 1989 à 1992.

L’Occident changerait-il un jour son scénario néolibéral ?

Dans la première édition de son livre, Achcar (2013 : 65) se demandait pourquoi les experts occidentaux «n’osaient même pas suggérer que les pétrodollars arabes soient massivement redirigés vers des investissements créateurs d’emplois dans la région, à la manière du Plan Marshal ?» Les institutions internationales «ne peuvent aller jusqu’à suggérer que les monarchies pétrolières cessent d’investir leurs capitaux dans les économies occidentales, notamment aux États-Unis, et les transfèrent plutôt vers les gouvernements arabes, sur le modèle de l’aide que les États-Unis ont apportée à leurs alliés européens de 1948 à 1951» (Ibid). Il s’agit là d’une tournure peu probable des événements, car les banques occidentales perdraient d’énormes opportunités de gagner de l’argent et les monarchies du Golfe avaient une grande influence à Paris, Londres et Washington.

Pendant ce temps, les capitaux continuent de fuir la région vers le refuge des banques et des entreprises occidentales – l’Afrique du Nord à elle seule possède des centaines de milliards d’argent «privé» dans les banques étrangères (Ghilès et Snaije, 2022). Les jeunes élites fuient désormais elles aussi, au bénéfice immédiat du Golfe, du Canada, de la France et de ses voisins, mais au détriment de la stabilité à long terme en Méditerranée. En Afrique du Nord, la «guerre froide» entre l’Algérie et le Maroc explique pourquoi les flux commerciaux et d’investissement entre les trois pays sont minimes. Cette situation est d’autant plus absurde que le pétrole, le gaz, le soufre et l’ammoniac algériens pourraient, en tandem avec les phosphates marocains, générer de nombreux emplois et d’importantes exportations. Si le projet Beni Atir en Algérie démarre, le pays ne sera plus dépendant de son voisin occidental. Les tensions entre les deux ont fait le jeu de l’Occident pendant des décennies, mais la pression des nouveaux immigrants en Europe alimente les partis populistes et le risque de conflits nationaux dans des pays comme l’Italie et la France.

Une autre ironie du scénario néolibéral est que la Chine et la Turquie augmentent leurs liens commerciaux avec l’Afrique du Nord (après l’Italie, la Chine est la deuxième source des importations pour la Tunisie et la Turquie est quatrième) mais pas leurs investissements. Dans les trois pays d’Afrique du Nord, les capitaux privés occidentaux continuent de jouer un rôle clé.

L’UE et les États-Unis découvrent également, à leur grande consternation, que les dirigeants nord-africains, comme ailleurs dans les pays du Sud, ne partagent pas leur vision de la guerre en Ukraine. Ils notent que l’Occident considère ses problèmes comme les problèmes du monde, mais ils ne sont pas d’accord. Le monde multipolaire dans lequel nous nous trouvons rend familier le vieux tiers-mondisme algérien. Les élites des trois pays se méfient de l’ancienne puissance coloniale et expriment publiquement comme jamais auparavant leurs critiques du comportement français passé et présent.

Plus tôt, l’Europe se rendra compte que les pays au-delà de ses rives méridionales méritent une politique ambitieuse, un nouveau processus de Barcelone plus audacieux, mieux ce sera. Plus tôt ils comprendront que l’islamisme n’est pas la tendance naturelle de la région, comme beaucoup, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, étaient enclins à le faire après 2011, et abandonneront leur orientalisme de quatre sous, mieux ce sera.

Sortir de l’état patrimonial ou néo-patrimonial présente un défi historique pour la région MENA et pour l’Europe. Comme sa réaction timide au renversement du président égyptien Morsi, un an après son élection lors d’élections libres en juillet de l’année 2012 l’a montré, l’Occident ne semble jamais attacher autant d’importance aux élections. La réaction des États-Unis face au mépris de Kaïs Saïed pour les règles fondamentales de la démocratie suggère que les attitudes occidentales n’ont pas changé. Jusqu’à ce que cet Occident accepte qu’une refonte complète de l’État patrimonial ou néo-patrimonial est une condition préalable à une croissance plus rapide, à une plus grande inclusion sociale et donc à une stabilité à long terme en Tunisie et dans la région MENA au sens large. La Commission européenne devra accepter que ses interminables notes d’analyse visant à «améliorer» ses politiques de voisinage ressemblent à un ravalement de façade.

* Visiting Fellow, Kings College, University of London.