Tunisie : Le ministère des Affaires culturelles déplore le décès de Mahjouba Ben Saâd

Le ministère des Affaires culturelles a déploré, ce lundi 29 janvier 2024, le décès de Mahjouba Ben Saâd, première responsable au sein de la Direction générale des arts.

Mahjouba Ben Saâd a rendu l’âme à l’aube de ce lundi, suite à un long combat contre la maladie, précise le ministère, en présentant ses condoléances à la famille, amis et proches de la regrettée.

De nombreux artistes et associations artistiques ont également exprimé leur douleur suite au décès de Mahjouba Ben Saâd, décrite comme «une femme douce, altruiste et engagée.. aimante et aimée».

«La voix de l’administration du théâtre a disparu», a notamment commenté l’Association Dhet animations et ARTS au sein de laquelle elle a collaboré.

Le Syndicat de base des métiers des arts dramatiques a également déploré le départ de Mahjouba Ben Saâd qui a été accompagnée à sa dernière demeure cet après-midi au cimetière de Sidi Jebali à l’Ariana (nord de Tunis).

Y. N.