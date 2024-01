Tunisie : Lotfi Mraihi condamné à 6 mois avec sursis

Lotfi Mraihi président de l’Union populaire républicaine (UPR) a été condamné, ce lundi 29 janvier 2024, à six mois de prison avec sursis.

C’est ce qu’a indiqué une source proche du dossier citée par Mosaïque FM, en précisant que cette condamnation a été prononcée ce jour par la chambre civile du tribunal de première instance de Tunis.

Rappelons que Lotfi Mraihi a été visée par une plainte pour offense au président de la République via les réseaux sociaux et a récemment été entendu et laissée libre. Cette plainte a été déposée sur la base du décret 54 par la ministre de la justice, selon le président de l’UPR.

Y. N.