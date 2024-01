Tunisie : Un homme retrouvé mort dans un puits à Nabeul

La Direction générale de la protection civile a annoncé le décès d’un homme de 70 ans, retrouvé dans un puits de 5 mètres de profondeur à Korba au gouvernorat de Nabeul.

Dans un communiqué publié ce lundi 29 janvier 2024, la protection civile précise que les agents de la PC de la direction régionale de Nabeul sont intervenus hier vers 13h20 dans la localité de Boulazhar, suite à une alerte donnée par des citoyens.

Les secouristes ont repêché le corps sans vie de la victime, un homme âgé de 70 ans, et l’ont remis à la garde nationale, chargée par le Parquet de mener l’enquête afin de déterminer les causes et les circonstances exactes du décès.

Y. N.