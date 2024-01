A la mémoire du Dr. Mohamed Fathi Saffar

Dr. Mohamed Fathi Saffar nous a quittés le 23 janvier 2024. Scientifique passionné au grand cœur, il est l’un des pionniers du contrôle des médicaments en Tunisie. Ancien pharmacien inspecteur divisionnaire de la santé publique et ancien directeur du Laboratoire de contrôle des médicaments, il a laissé une empreinte indélébile sur le paysage pharmaceutique tunisien et international.

Par Dr. Insaf Saffar *

Dr. Saffar est né le 6 septembre 1954 à Kairouan. Après un passage en Mat-Sup à la Faculté des sciences de Tunis, il s’est dirigé vers Monastir où il fut parti de la première promotion de pharmaciens issue de la Faculté de pharmacie de Monastir. Plus tard dans son parcours, il a également obtenu son DESS en pharmacocinétique et contrôle biopharmaceutique des médicaments suivi d’un doctorat en biopharmacie (PhD) à la Faculté de Clermont-Ferrand en France.

Dr. Saffar a débuté sa carrière à l’Institut national de nutrition de Tunis où il s’est vu confier la coordination et la direction technique du projet de coopération avec le gouvernement du Japon pour la création du Laboratoire national de contrôle des médicaments (LNCM),élaborant alors le texte de décret fixant l’organisation administrative et financière ainsi que le fonctionnement du LNCM (décret N90-2263 du 31 décembre 1990, Jort).

Parmi d’autres travaux, nous devons aussi au Dr. Saffar l’élaboration du texte du projet de décret relatif aux Bonnes pratiques de fabrication des médicaments en Tunisie (décret N90-1400 du 3 septembre 1990, Jort), mesure permettant d’assurer un positionnement idéal au médicament fabriqué dans notre pays.

Expert averti, le défunt a contribué à la conduite des premières missions d’inspection industrielle d’entrée en activité des nouveaux laboratoires pharmaceutiques privés en Tunisie. Il a aussi été expert OMS en pharmacopée internationale et préparations pharmaceutiques, orateur, et aussi mentor et encadreur de plusieurs jeunes pharmaciens et autres étudiants à qui il transmettait sa passion pour la science.

Dr. Mohamed Fathi Saffar était membre actif de sociétés savantes telles que la Société tunisienne des sciences pharmaceutiques, et The American Pharmaceutical Association (Apha-USA). Et fut cité auprestigieuxInternational Who’s Who of Professionals,en 2010,pour ses contributions exceptionnelles pour le développement de la pharmacie dans son pays, ainsi qu’à la communauté scientifique internationale.

Dr. Saffar a publié plusieurs articles dans de grands journaux scientifiques internationaux (Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology (European journal on Analytical Chemistry) et nationaux ainsi que de chapitres de livres de référence médicale tels que le Clarke’s (London), Annales pharmaceutiques françaises, Chemical and Pharmaceutical Bulletin of Tokyo, et bien d’autres.

Il était reconnu pour son amour pour la science, la chimie en particulier, son éloquence, son intelligence, son sens du service public, son esprit d’équipe et son attachement à la famille et aux grandes valeurs humaines. Son souvenir restera vivant dans la mémoire de ses compatriotes qui ont de bonnes raisons d’être fiers de son apport à la science en général et à l’organisation de secteur de la pharmacie en particulier.

Que son esprit curieux et ouvert et son amour pour la vie et pour les autres continuent de briller comme des étoiles dans le firmament de sa patrie.

Que Dieu le tout puissant lui accorde son infinie miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis.

* Fille du défunt, docteur en pharmacie (PharmD, MSc).