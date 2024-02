La Tunisie a ensemencé 940 000 hectares de céréales

Au total, 940.000 hectares, sur 1,194 million, ont été ensemencés de céréales en Tunisie jusqu’au 25 janvier 2024, selon les données publiées mercredi 31 janvier par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri). (Illustration : distribution des engrais).

Ces zones couvrent 803 000 ha au nord et 137 000 ha au centre et au sud. Quelque 560 000 ha ont été ensemencés en blé dur, 25 000 ha en blé tendre, 346 000 ha en orge et 8 500 ha en triticale.

Les superficies céréalières irriguées ont atteint 82 837 ha, soit 99% des superficies prévues (83 000 ha), contre 72 000 ha durant la même période la saison dernière. Ces terres comprennent 60 000 ha de blé dur et 22 000 ha d’orge.

Quelque 174 000 quintaux de semences sélectionnées ont été mis à la disposition des agriculteurs des régions, en plus de 8 000 quintaux qui ont été vendus directement par les sociétés de production.

Quant à l’avancement de l’opération d’approvisionnement en engrais chimiques, le taux d’approvisionnement du superphosphate (TSP 45) a atteint 51% (15 180 tonnes livrées sur les 30 000 tonnes prévues), 45% pour le phosphate diammonique (DAP) (68 221 tonnes livrées des 150 000 tonnes prévues) et 34% pour le nitrate d’ammonium (86 000 tonnes livrées sur les 250 000 tonnes prévues).

L’Onagri a indiqué, en outre, que le Groupe chimique tunisien (GCT) dispose d’un stock de 4 000 tonnes de nitrate d’ammonium au centre de Gabès et de 17 000 tonnes au centre de stockage de Goubellat à Béja.

En ce qui concerne les cultures fourragères, les superficies ensemencées en fourrages d’automne sont estimées à 251.000 ha (80% de la superficie programmée) jusqu’au 25 janvier, contre 279 000 ha à la même période la saison dernière.

Cette baisse des superficies fourragères ensemencées est principalement due au déficit pluviométrique enregistré au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2023 dans la plupart des régions de production et à la baisse des quantités de semences disponibles.

Les superficies fourragères irriguées ont atteint 36 400 ha au 25 janvier, soit 77% de la superficie programmée. Cette catégorie de cultures a également connu une baisse au cours de la campagne précédente, en raison principalement de la baisse de l’alimentation des barrages et de la diminution des ressources en eaux souterraines dans les zones irriguées.

La superficie fourragère irriguée en eau traitée atteint 661 ha sur les 826 ha prévus (61%).

Quant aux cultures de légumineuses, 68 800 ha sont prévus pour la saison 2023/2024, dont 2 500 ha de cultures irriguées.

Pour les cultures industrielles, 21 000 ha de colza sont prévus pour la campagne 2023/2024, contre 8 400 ha cultivés lors de la campagne 2022/2023. La superficie ensemencée à ce jour atteint 20 000 ha malgré la sécheresse.

L’Onagri a indiqué par ailleurs qu’un programme de sensibilisation a été réalisé auprès des producteurs des différentes régions productrices de colza.

D’après Tap.