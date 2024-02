«Lait concentré» importé retiré du marché : Résultats des analyses (Insspa)

Le directeur général de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Insspa), Mohamed Rebhi s’est exprimé, ce vendredi 2 février 2024, sur le lait concentré importé récemment retiré du marché suite aux résultats des analyses pratiquées par le laboratoire accrédité.

Cité par l’agence Tap, Mohamed Rebhi a affirmé que les analyses ont révélé que le produit ne représente pas de danger pour le consommateur et qu’il répond aux normes de sécurité sanitaire en termes d’analyses bactériennes et physico-chimiques.

Elles ont toutefois révélé des infractions au niveau de l’étiquetage : «Le produit ne contient pas de matières grasses,il est sucré et composé de graisses végétales, et il ne s’agit pas un lait concentré riche en matière grasse, comme mentionné sur l’étiquette», a précisé M Rebhi, en expliquant que le produit ne répond pas aux propriétés du lait concentré et ne le remplace aucunement.

«D’autres infractions ont également été observées au niveau de l’étiquetage, notamment la non mention du pays d’origine en langue arabe et l’induction en erreur du consommateur concernant la nature et la composition du produit», a-t-il encore ajouté.

Y. N.