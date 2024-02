Nouvelle marche à Paris pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza (Photos)

Alors que le génocide des Palestiniens à Gaza devient une information banale dont les médias occidentaux, dans leur alignement systématique sur la propagande de guerre israélienne, évitent clairement de parler, des citoyens continuent de défiler dans les rues des grandes capitales occidentales pour appeler au cessez-le-feu et à la fin de l’impunité de l’Etat hébreu.

Reportage photo de Abdellatif Ben Salem

Hier, samedi 3 février 2024, des milliers de manifestants ont défilé à Paris pour exprimer leur solidarité avec la Palestine et leur soutien à la résistance palestinienne, et appeler à la fin du génocide et au cessez-le-feu immédiat alors, que le bilan des attaques israéliennes depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza s’est alourdi, hier, à 27 238 morts et 66 452 blessés, en majorité des femmes et des enfants, sans compter les corps encore ensevelis sous les décombres des bâtiments détruits par les bombardements israéliens.

Ceux et celles qui continuent de battre la pavé pour en appeler à la conscience de leurs compatriotes sont persuadés que la guerre d’extermination menée actuellement par Israël à Gaza et en Cisjordanie, au vu et au su de tous, ne saurait encore durer et que la complicité des gouvernements occidentaux avec les chefs de guerre israéliens ne saurait rester longtemps impunie.

On remarquera au passage qu’aucun média français n’a cru devoir faire part de la manifestation d’hier à Paris et ce silence assourdissant déshonore nos confrères français qui continuent de se cacher derrière leur petit doigt, s’inclinant devant la puissance des lobbys sionistes pro-israéliens qui contrôlent la plupart des entreprises médiatiques, en France et en Occident en général.